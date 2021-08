Εφιάλτης στην Εύβοια: Πόσα εκτάρια κάηκαν – O χάρτης με τις πληγείσες περιοχές

Ασύλληπτη η καταστροφή που προκάλεσε η πύρινη λαίλαπα στην Εύβοια, αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

Η Βόρεια Εύβοια είναι εκείνη που επλήγη περισσότερο με τουλάχιστον 2.000 άτομα να έχουν φύγει από τα σπίτια τους και εκατοντάδες σπίτια να έχουν καταστραφεί.

Τα τελευταία 24ωρα εκδηλώθηκαν 81 δασικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Σε όλες αυτές τις δασικές πυρκαγιές, πραγματοποιήθηκαν οργανωμένες εκκενώσεις.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενεργοποιήθηκε στις 4 Αυγούστου (EMSR527) και έχουν παρασχεθεί δύο δορυφορικοί χάρτες για την υποστήριξη της ανάλυσης των πληγέντων περιοχών στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών της ΕΕ για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα παραμείνει υψηλός έως ακραίος στα περισσότερα μέρη του νησιού, όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ.

Συνολικά, έχουν καεί στην Εύβοια 46,283 εκτάρια (περίπου 114.367 στρέμματα), σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΕΕ.

