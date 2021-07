Rafale: Αυτό είναι το πρώτο μαχητικό που παρέλαβε η Ελλάδα

Ολοκληρώθηκε σήμερα, Τετάρτη (21/07) στη Γαλλία η τελετή παραλαβής του πρώτου από τα 18 μαχητικά αεροσκάφη Rafale που θα ενισχύσουν την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία.

Παρών στην τελετή παράδοσης ήταν και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, που τόνισε ότι τα Rafale «αποτελούν προϊόν των προσπαθειών μας για τη συνεχή ενίσχυση των αποτρεπτικών μας δυνατοτήτων, με σκοπό να εξασφαλίσουμε τον εναέριο χώρο μας με τον πλέον πειστικό τρόπο».

«Θαυμάζοντας τα Εθνικά μας Χρώματα στο Rafale! Πραγματικά μοναδική στιγμή για Πολεμική Αεροπορία και τις Ένοπλες Δυνάμεις. Εν αναμονή για τις ακόμα 17 «Ριπές» που θα «αλλάξουν τα δεδομένα», εξασφαλίζοντας καθαρό στρατηγικό πλεονέκτημα στους Ουρανούς μας!!», έγραψε στο Twitter ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, παραθέτοντας σχετικές φωτογραφίες.

Φωτογραφία από την τελετή ανάρτησε στο Twitter και η γαλλική κατασκευάστρια εταιρεία Dassault Aviation.

#DassaultAviation livre son premier #Rafale à la Grèce https://t.co/tR7fsoV8FC

DASSAULT AVIATION delivers its first Rafale to Greece https://t.co/PWPLf390JY pic.twitter.com/WAKk57R1pv

— Dassault Aviation (@Dassault_OnAir) July 21, 2021