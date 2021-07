Άγρια συμπλοκή μεταξύ Βρετανών και Ιταλών μετά τον τελικό του Euro 2020 σημειώθηκε στον Λαγανά της Ζακύνθου.

Όπως μετέδωσε το OPEN, όλα ξεκίνησαν όταν ένας Άγγλος γρονθοκόπησε Ιταλό, με αποτέλεσμα η σύρραξη να γενικευτεί.

Σύμφωνα με τον σταθμό, δεν υπήρξε παρέμβαση από την αστυνομία, ενώ η συμπλοκή έληξε με παρέμβαση των ψυχραιμότερων.

Greece. 11.07.2021

Fight between England and Italy fans in Laganas.#Euro2020Final #englandfans #Italia pic.twitter.com/U9lM8ozGmM

— HooligansTV (@HooligansTV_eu) July 12, 2021