Κορονοϊός: Εντοπίστηκαν 25 νέα κρούσματα της μετάλλαξης Δέλτα στην Ελλάδα

0

Από τα 821 θετικά δείγματα μεταλλάξεων τα 790 αφορούν τη βρετανική

Ολοκληρώθηκε από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική ανάλυση σε 1.201 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 31 Μαρτίου 2021 έως 21 Ιουνίου 2021.

Από τον έλεγχο των 1.201 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 821 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC), 340 δείγματα με στελέχη υπό παρακολούθηση (Variants Under Monitoring) και 3 δείγματα με στελέχη ενδιαφέροντος (Variant of Interest - VOI).

Εκ των 821 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τα 790 αφορούν στο στέλεχος της μετάλλαξης Alpha, 6 αφορούν στο Βeta και 25 αφορούν στο Delta. Εκ των 340 δειγμάτων με στελέχη υπό παρακολούθηση, τα 333 αφορούν στο στέλεχος B.1.1.318 (Variant E484K), και 7 αφορούν στο C.36. Εκ των 3 δειγμάτων με στελέχη ενδιαφέροντος, 2 αφορούν στο στέλεχος Eta και 1 δείγμα αφορά στο B.1.621. Επιπλέον, ανιχνεύθηκαν 2 στελέχη B.1.1.523 (Variant E484K) και 2 Β.1.1 (Variant E484K) .

Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 19.544 δείγματα από εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτών 17.073 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων, 1.763 προέρχονται από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων και για 708 δείγματα δεν είναι διαθέσιμος ο τρόπος επιλογής.

Μεταξύ των 17.073 τυχαία επιλεγμένων δειγμάτων στην επικράτεια, τα τρία πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση που έχουν απομονωθεί είναι το Alpha, με ποσοστό 77,48%, ακολουθούμενο από το B.1.1.318 (Variant E484K) με ποσοστό 9,78% και το Beta με

ποσοστό 0,29%.

Από τα 1.763 δείγματα που έχουν ληφθεί ή επιλεγεί στοχευμένα, έχουν βρεθεί 1.600 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση. Από τα δείγματα αυτά, 21,89% αφορούν στο στέλεχος Alpha, 63,41% στο B.1.1.318 (Variant E484K), 3,18% στο Beta, 1,99% στο Delta και

0,28% στο C.36.

Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 122 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση ή ενδιαφέροντος από δείγματα εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 106 στο Alpha, 4 στο Beta, 5 στο Delta, 4 στο Β.1.1.318 (Variant E484K), 1 στο Eta, 1 στο Kappa και 1 στο B.1.621 (VOI).