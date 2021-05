Θρίλερ με πτήση της Ryanair από Αθήνα για Λιθουανία: Συνοδεία μαχητικού οδηγήθηκε στο Μινσκ

Σε θρίλερ εξελίχθηκε πτήση της Ryanair από την Αθήνα με προορισμό το Βίλνιους της Λιθουανίας, όταν η Λευκορωσία προχώρησε στην αναγκαστική προσγείωσή του.

Όπως αναφέρουν τα ξένα μέσα η κίνηση είχε ως στόχο τη σύλληψη του διάσημου Λευκορώσου δημοσιογράφου Ρόμαν Προτάσεβιτς, ο οποίος στη χώρα του αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή.

Το αεροπλάνο, που πετούσε πάνω από τη Λευκορωσία σε μια πτήση από την Αθήνα στο Βίλνιους, είχε σχεδόν φθάσει στη Λιθουανία όταν άλλαξε κατεύθυνση και συνοδεία μαχητικού οδηγήθηκε στο Μινσκ εν μέσω πληροφοριών ότι στο αεροσκάφος υπήρχαν εκρηκτικά, σύμφωνα με διαδικτυακό ιστότοπο εντοπισμού πτήσεων και το BelTA.

Δεν βρέθηκαν εκρηκτικά, ανέφερε το BelTA.

BREAKING! The regime landed @Ryanair plane, which was flying from Athens to Vilnius,in order to arrest the famous Belarusian journalist Roman Protasevich. In Belarus, he faces the death penalty. Belarus has seized a plane,put passengers in danger, in order to repress an opponent pic.twitter.com/TEv22to5XM

— Franak Viačorka (@franakviacorka) May 23, 2021