Εμβολιασμός: Πόσο μειώνει την πιθανότητα βαριάς νόησης από κορονοϊό – Τι ισχύει για τη γονιμότητα

0

Τι λέει ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρκουμανέας - Πως απαντάει ο Ηλίας Μόσιαλος στις θεωρίες συνωμοσίας για τις εγκύους

Υπάρχουν ορισμένα ερωτηματικά που απασχολούν τον κόσμο για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού και το καλύτερο είναι να ακούνε τους ειδικούς. Τόσο ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Παναγιώτης Αρκουμανέας, όσο και ο καθηγητής, Ηλίας Μόσιαλος, δίνουν τις κατάλληλες απαντήσεις.

«Είναι η τέταρτη εβδομάδα που καταγράφεται μείωση των κρουσμάτων και δεύτερη που καταγράφεται μείωση των συνολικών θανάτων» ανέφερε στο κεντρικό δελτίο δελτίο ειδήσεων του Star και τη Μάρα Ζαχαρέα, ο κ. Αρκουμανέας, σημειώνοντας ότι οι δείκτες αυτοί πρέπει να συγκρίνονται ανά εβδομάδα.

Τα μαζικά τεστ του ΕΟΔΥ και το self-testing άρχισαν να αποδίδουν, σημείωσε, λέγοντας πως ο κόσμος «αγκάλιασε» αυτές τις δράσεις και πως έχουν γίνει 2,3 εκατ. self- test μέχρι σήμερα.

Αισιόδοξος δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ και για το επόμενο διάστημα, βάσει των μοντέλων του ECDC. «Το αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι μέχρι τέλος Μαΐου θα έχουμε ξεπεράσει τους 5 εκατ. εμβολιασμούς. Όσοι έχουμε τη δυνατότητα πρέπει να εμβολιαστούμε. Είναι η λύση» είπε.

Η μεγάλη ανταπόκριση στους εμβολιασμούς που υπήρξε από τους νέους, δεν υπήρξε αντίστοιχα και στις ηλικίες άνω των 60. «Ελπίζουμε ότι το επόμενο διάστημα θα γίνουν στοχευμένες ενέργειες ώστε να δείξουν την ίδια διάθεση και οι άνω των 60. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι στις ηλικίες αυτές είναι το 90% των θανάτων και το 75% όσων έχουν νοσηλευτεί σε ΜΕΘ, από την αρχή της πανδημίας» τόνισε ο κ.Αρκουμανέας.

Όσον αφορά στον εμβολιασμό όλου του ενήλικου πληθυσμού από τον Ιούνιο, σημείωσε πως δεν είναι ακόμα γνωστό με ποιο εμβόλιο θα μπορούν να εμβολιάζονται οι 20άρηδες.

Τέλος, χαρακτήρισε το άνοιγμα του τουρισμού στις 15 Μαΐου, ημερομηνία - ορόσημο και για το άνοιγμα κι άλλων δραστηριοτήτων.

Η ανάρτηση του Μόσιαλου

Εξάλλου, ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας στο LSE, Ηλίας Μόσιαλος, με ανάρτησή του στο Facebook απάντησε στις θεωρίες σχετικά με το εμβόλιο του κορονοϊού και την γονιμότητα των γυναικών.

Αναλυτικά οι διευκρινίσεις του καθηγητή:

Εμβόλια και υπογονιμότητα: υπάρχει επιστημονικός συσχετισμός;

Ένα από τα πολλά ζητήματα ανησυχίας που έχουν εμφανιστεί εδώ και κάποιο διάστημα, είναι ότι τα εμβόλια κατά της νόσου Covid-19 θα προκαλέσουν υπογονιμότητα στις γυναίκες. Χωρίς να υπάρχει καμία επιστημονική συσχέτιση ή απόδειξη και γνωρίζοντας πως κάποιες συμμετέχουσες στις κλινικές δοκιμές έμειναν έγκυες.

Πως ξεκίνησε αυτή η ανησυχία όμως;

Επειδή στις κλινικές δοκιμές δεν είχαν δοκιμαστεί τα εμβόλια σε γυναίκες; Όχι, γιατί αυτό γίνεται πάντα.

Η πιθανότερη προέλευση αυτού του μύθου είναι από μια επιστολή που έστειλαν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων 2 Ευρωπαίοι προπαγανδιστές κατά του εμβολιασμού. Ισχυρίστηκαν – χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση- ότι το «εμβόλιο περιέχει μια πρωτεΐνη ακίδα που ονομάζεται syncytin-1 και είναι ζωτικής σημασίας για τον ανθρώπινο πλακούντα».

Τι ισχύει εδώ;

Η πρωτείνη αυτή, ναι είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία του ανθρώπινου πλακούντα. Όμως, ο ισχυρισμός ότι τα εμβόλια Covid-19 είτε περιέχουν syncyntin-1 είτε την πληροφορία για τη δημιουργία αντισωμάτων σε αυτή την πρωτεΐνη, είναι ψευδής.

Δυστυχώς όμως, τέτοια ψέματα είναι βούτυρο στο ψωμί των αντι-εμβολιαστών που τρέφονται με την τρομολαγνεία που σπέρνουν. Αυτός ο ισχυρισμός συνεχίζει να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και έχει ανησυχήσει πολλές έγκυες γυναίκες και πολλά ζευγάρια που θέλουν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους.

Όλοι θυμόμαστε πως στις αρχικές φάσεις της πανδημίας, λόγω της αβεβαιότητας για την ίδια τη φύση της νόσου που προκαλούσε ο κορωνοϊός, υπήρχαν πάρα πολλά ερωτήματα και αβεβαιότητες. Για κάποια όμως έχουμε πλέον απαντήσεις.

Οι κίνδυνοι του Covid-19 είναι γνωστοί, και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης υπερτερούν του θεωρητικού και ανυπόστατου κινδύνου από τον εμβολιασμό για τον Covid-19.

Οι πληροφορίες από τα Αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων δείχνουν ότι οι έγκυες διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης σοβαρού Covid-19 από τις μη έγκυες (CDC, People with Certain Medical Conditions,Updated Apr. 29, 2021). Μια μεγάλη πολυεθνική μελέτη που παρακολούθησε γυναίκες τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, επίσης έδειξε ότι η μόλυνση στα πρώτα στάδια της εγκυμοσύνης αύξησε τον κίνδυνο επιπλοκών (doi: 10.1515/jpm-2020-0355).

Αυτά είναι τα επιστημονικά ευρήματα που πρέπει να γνωρίζουν καταρχάς τα ζευγάρια που επιθυμούν ή σχεδιάζουν εγκυμοσύνη. Και ταυτόχρονα επισημαίνουν την ανάγκη του εμβολιασμού για την πρόληψη του σοβαρού Covid-19 σε εκείνες που είναι έγκυες.

Ωστόσο, οι έγκυες εξακολουθούν να ανησυχούν για τη λήψη του εμβολίου, όπως είπα, εν μέρει επειδή αποκλείστηκαν από τις πρώτες δοκιμές εμβολίων Covid-19. Είναι απίστευτο όμως πως ο σκόπιμος αποκλεισμός των εγκύων από τις πρώτες δοκιμές, προκάλεσε τελικά ανησυχία αντί να ενθαρρύνει την εμπιστοσύνη στην ασφάλεια των εμβολίων μετα από τόσα εκατομμύρια εμβολιασμών.

Είχα αναφερθεί παλιότερα σε κάποια ενθαρρυντικά δεδομένα για την εγκυμοσύνη και τις θηλάζουσες από το Ισραήλ. Στις ΗΠΑ η εφαρμογή (για κινητά) V-safe αναπτύχθηκε για την καταγραφή δεδομένων σχετικά με την ασφάλεια του εμβολιασμού εκτός των κλινικών δοκιμών. Αυτό το διαδικτυακό εργαλείο, που συλλέγει εθελοντικά δεδομένα από άτομα που έχουν λάβει το εμβόλιο Covid-19, περιλαμβάνει και ένα μητρώο εγκυμοσύνης: δηλαδή συγκεντρώνει δεδομένα σχετικά με τον εμβολιασμό κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή την περίοδο πριν και μετά από αυτή.

Επίσης, πλέον διεξάγονται και κλινικές δοκιμές εμβολίων Covid-19 που περιλαμβάνουν έγκυες γυναίκες.

Τα προκαταρκτικά δεδομένα για τα εμβόλια Covid-19 και την εγκυμοσύνη παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ανοσοποίησης του CDC την 1 Μαρτίου. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την ασφάλεια τόσο των εμβολίων Pfizer / BioNTech όσο και της Moderna σε περισσότερες από 30.000 έγκυες. Τα δεδομένα από το μητρώο εγκυμοσύνης V-safe, με σχεδόν 2.000 συμμετέχοντες, ήταν επίσης καθησυχαστικά.

Πέραν των βρετανικών αρχών που από την αρχή τοποθετήθηκαν θετικά αναφορικά με τον εμβολιασμό των εγκύων υγειονομικών, και στις ΗΠΑ, 3 από τους κορυφαίους επαγγελματικούς οργανισμούς που επικεντρώνονται στην εγκυμοσύνη και τη γονιμότητα (American Society for Reproductive Medicine, American College of Obstetricians and Gynecologists & Society for Maternal Fetal Medicine) συστήνουν στις έγκυες καθώς και σε αυτές τις γυναίκες που σκέφτονται την εγκυμοσύνη και στους συντρόφους τους να εμβολιαστούν.

Όπως λέω συχνά, ξέρουμε τους κινδύνους από τη νόσο του Covid-19, και ξέρουμε πως υπερτερούν του θεωρητικού και ανυπόστατου κινδύνου από τον εμβολιασμό για τον Covid-19. Αυτά είναι τα επιστημονικά ευρήματα που πρέπει να γνωρίζουν τα ζευγάρια που σχεδιάζουν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους.