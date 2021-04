Στο Hall Of Fame της FIBA o Παναγιώτης Γιαννάκης

Άλλη μια πολύ μεγάλη διάκριση για τον Παναγιώτη Γιαννάκη, αφού η FIBA ανακοίνωσε και επισήμως την είσοδό του στο Hall Of Fame.

Από την Τετάρτη είχε γίνει γνωστό ότι ο πρωταθλητής Ευρώπης τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής θα ήταν μέλος της «τάξης του 2021» που θα μπει στο Hall Of Fame και η επιβεβαίωση ήρθε μία μέρα μετά.

Η FIBA ανακοίνωσε τα ονόματα όσων μπαίνουν στο μπασκετικό Πάνθεον και αυτό του Γιαννάκη είναι ανάμεσα σε αυτά, για να γίνει έτσι ο τρίτος Έλληνας στον οποίο γίνεται αυτή η τιμή μετά τους Νίκο Γκάλη και Παναγιώτη Φασούλα.

⭐ Congratulations to the #FIBAHallOfFame Class of 2021 👏

🔗 https://t.co/W1cfw106d9 pic.twitter.com/2oBqQXmxEr

— FIBA (@FIBA) April 1, 2021