Επανάσταση 1821: Αεροσκάφος της Aegean «έγραψε» τον αριθμό 200 πάνω από την Πελοπόννησο

Έναν εντυπωσιακό τρόπο διάλεξε η Aegean για να συμμετάσχει στους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση του 1821.

Ένα αεροσκάφος της εταιρείας πέταξε πάνω από την Πελοπόννησο σχηματίζοντας τον αριθμό 200 στον αέρα.

Το Airbus Α320 της εταιρείας ξεκίνησε από το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, πέταξε πάνω από την Πελοπόννησο, και σχηματίζοντας εν πτήσει τον αριθμό 200, έδωσε το στίγμα για την συμβολή στους εορτασμούς των δύο αιώνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Το αεροσκάφος πέταξε στα 20.000 πόδια ενώ και ο αριθμός της πτήσης Α3 1821, παρέπεμπε στην Επανάσταση.

Aegean Airlines are drawing a "200" in the sky to celebrate 200 years of independence in Greece. Follow along livehttps://t.co/Ulc6mTvabP pic.twitter.com/rRdQF4bKo8

— Plane Finder (@planefinder) March 24, 2021