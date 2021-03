Κάνουμε focus στη δύναμη μέσα μας. Live βιωματικό σεμινάριο με τη Βίκυ Χαντζή

0

Κάνε FOCUS με τη Βίκυ Χαντζή, εκπαίδευσε τον Νου να Υλοποιεί και να Επιτυγχάνει μεθοδικά τους στόχους σου! Live σεμινάριο στις 31/3!

Περισσότερες πληροφορίες για το βιωματικό webinar με τη γνωστή Δημοσιογράφο, NLP Master Practitioner και Canfield Certified Trainer:

Είναι αλήθεια πως τα γεγονότα των τελευταίων μηνών ανέτρεψαν πολλά πράγματα στη ζωή μας και μας έκαναν να συνειδητοποιήσουμε πως η μόνη σταθερά πλέον στη ζωή είναι η ΑΛΛΑΓΗ.

Mην επιτρέπεις στον «ιό» του φόβου να πατήσει «pause» στα όνειρά σου. Κάνε FOCUS στη δύναμη μέσα σου. Εκπαίδευσε τον νου να ρέει στις αλλαγές και να υλοποιεί έξυπνα και μεθοδικά τους στόχους σου ανεξάρτητα από την αβεβαιότητα που προκαλούν οι εξωτερικές συνθήκες.

Στο σεμινάριο θα γνωρίσεις αποτελεσματικές τεχνικές του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP) και θα κάνεις βιωματικές ασκήσεις που θα σε βοηθήσουν:

Να διαχειρίζεσαι με ευελιξία τις αλλαγές από τη θέση του παρατηρητή.

Να προγραμματίζεις το GPS του μυαλού σου ώστε να εστιάζει πάντα στις λύσεις.

Να κρατάς την ενέργεια και την ψυχολογία σου ψηλά και να κάνεις ΕΣΥ τα πράγματα να συμβαίνουν.

Να λύσεις το εσωτερικό σου «χειρόφρενο» και να απελευθερώσεις αρνητικές πεποιθήσεις που μπλοκάρουν τους στόχους σου.

Να δημιουργείς «άγκυρες δύναμης» και να ατσαλώνεις την αυτοπεποίθησή σου.

Επιπλέον θα ανακαλύψεις:

Πώς να αντιμετωπίσεις την αναβλητικότητα υιοθετώντας στοχευμένα παραγωγικές συνήθειες που σε οδηγούν βήμα βήμα στον στόχο σου.

Πώς να γίνεις ο «δημιουργός» της πραγματικότητάς σου με τις σκέψεις και τις λέξεις που χρησιμοποιείς.

Τρόπους δράσης για να κατακτήσεις έξυπνα και μεθοδικά τους στόχους σου.

Θα μάθεις επίσης:

Τι είναι το ταμπλό των στόχων (Vision Board). Πώς λειτουργεί και πώς μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου.

Πώς να αξιοποιείς την απεριόριστη δύναμη του δημιουργικού οραματισμού για να πετυχαίνεις τους στόχους σου.

Πώς να ενεργοποιήσεις το εσωτερικό σου «Κεφάλαιο» και να κτίσεις συνείδηση ευημερίας και αφθονίας στη ζωή σου.

Πώς να ζεις κάθε μέρα με χαρά και ενθουσιασμό.

Το σεμινάριο βασίζεται στο best seller των εκδόσεων Διόπτρα «Kάνε FOCUS» του κορυφαίου Αμερικανού Ψυχολόγου και Success Coach Jack Canfield. Νο1 συγγραφέα best sellers των New York Times.

Πότε: Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021, Ώρα: 17:00-22:00, Zoom Live

Το σεμινάριο θα δοθεί μαγνητοσκοπημένο σε όλους τους συμμετέχοντες για να το δουν στο δικό τους χρόνο για μία εβδομάδα, ακόμα κι αν δεν παρευρεθούν στο live event.

Πληροφορίες: [email protected] Τηλ.: 2111.821655

Αξία σεμιναρίου: 80€ (Συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, το βιβλίο και η αποστολή στον χώρο σας)

Δώρο: Το best seller των εκδόσεων Διόπτρα «Kάνε FOCUS» του κορυφαίου Ψυχολόγου και Success Coach Jack Canfield αξίας 16€. Θα σας αποσταλεί ταχυδρομικά εντός των επόμενων δύο εβδομάδων μετά την παρέλευση του σεμιναρίου.

Εxtra bonus: Mε τη συμμετοχή σας θα λάβετε στο προσωπικό σας e-mail το 20σέλιδο Workbook με τις ασκήσεις του σεμιναρίου.

Τι θα χρειαστείτε για το σεμινάριο: Ένα μπλοκ σημειώσεων, νερό και άνετα ρούχα. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθούν 4 διαλείμματα διάρκειας 10 λεπτών.

Το event θα πραγματοποιηθεί Live στον Πολυχώρο ΧΕΙΡΩΝΑΣ. Εδώ κλείνετε θέση!