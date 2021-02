Κορονοϊός: Πώς θα λειτουργήσουν από την Δευτέρα λιανεμπόριο και σχολεία στις «κόκκινες» περιοχές

0

Τρεις ζώνες αυξημένου κινδύνου - Σε ποιες περιοχές θα παραμείνουν κλειστά τα καταστήματα - Πού θα εφαρμοστεί η τηλεργασία

Η αύξηση των κρουσμάτων σε πολλές περιοχές της χώρας και η εμφάνιση στη χώρα μας των μεταλλάξεων του κορονοϊού που καταγράφηκαν αρχικά στη Μεγάλη Βρετανία και την Νότια Αφρική, οδήγησαν σε αύξηση των περιοχών που εντάχθηκαν στις «κόκκινες» και νέα περιοριστικά μέτρα.

Μάλιστα, σε κάποιες περιοχές θα εφαρμοσθεί πιο αυστηρό lockdown, ενώ λόγω ιδιαιτεροτήτων -κυρίως- Αττική, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική τυγχάνουν πιο ελαστικών μέτρων. Ειδικότερα για τις τρεις τελευταίες περιοχές από την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου έως και τις 5:00 το πρωί της Δευτέρας 15 Φεβρουαρίου ισχύουν τα εξής:

- Λειτουργία του λιανεμπορίου και των δραστηριοτήτων με τη μέθοδο του click away και μόνο.

- Κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής, καθώς και υπηρεσίες διαιτολογίας και διαιτολογικών μονάδων, οι υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, αλλά και τα ΚΤΕΟ λειτουργούν κανονικά με τους όρους και τα μέτρα που ήδη ισχύουν.

- Τόσο το λιανεμπόριο, όσο και αυτά τα καταστήματα και υπηρεσίες, θα λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 7:00 το πρωί ως τις 8:00 το βράδυ και μόνο. Το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου θα παραμένουν κλειστά.

- Το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου θα παραμείνουν ανοιχτά μόνο τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα τροφίμων, οι φούρνοι, τα βενζινάδικα και τα φαρμακεία και μόνο από τις 7:00 το πρωί μέχρι τις 5:00 το απόγευμα. Εκτός των σούπερ μάρκετ, τα υπόλοιπα θα λειτουργήσουν και την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου τις ίδιες ώρες.

- Η λειτουργία λαϊκών αγορών αναστέλλεται και για το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Σημειώνεται, ότι από τα μέτρα εξαιρείται η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, διότι δεν παρατηρείται οποιαδήποτε έξαρση της πανδημίας και χωροταξικά είναι ξεκομμένη από την υπόλοιπη ηπειρωτική περιοχή.

Αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα ισχύουν για τους δήμους Θήρας, Μυκόνου, Χαλκιδέων, Πατρέων και Αγίου Νικολάου Λασιθίου, καθώς το επιδημιολογικό τους φορτίο θεωρήθηκε ιδιαίτερα αυξημένο και επικίνδυνο.

Πιο συγκεκριμένα στις περιοχές αυτές:

- Αναστέλλεται η λειτουργία του λιανεμπορίου, καθώς και των κομμωτηρίων, των κουρείων, των κέντρων αισθητικής καθώς και των υπηρεσιών διαιτολογίας και διαιτολογικών μονάδων, των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, αλλά και των ΚΤΕΟ και των πρακτορείων ΟΠΑΠ.

- Ανοιχτά παραμένουν μόνο τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα τροφίμων και τα φαρμακεία.

Ακόμη, στις πέντε αυτές περιοχές, όπως και στις «κόκκινες» περιοχές συνεχίζουν να ισχύουν τα εξής:

- Τα καταστήματα εστίασης λειτουργούν με τη μέθοδο του take away και του delivery. Όσον αφορά στο take away, υπενθυμίζεται ότι αυτό δεν αποτελεί αυτοτελή λόγο μετακίνησης.

Ανακατατάξεις επίσης υπάρχουν και στο επίπεδο Β- Αυξημένου Κινδύνου του χάρτη υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας ο οποίος διαμορφώνεται διαφορετικά. Συγκεκριμένα στις κόκκινες περιοχές ανήκουν:

- Ο Δήμος Εορδαίας, ο δήμος Θηβαίων, ο δήμος Τανάγρας, ο δήμος Σπάρτης, ο δήμος Ζακύνθου, η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, ο δήμος Ρεθύμνης, ο δήμος Πύδνας-Κολινδρού, ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων, ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης και, ο Δήμος Τεμπών.

Στις περιοχές αυτές που εντάσσονται στο «κόκκινο» ισχύουν τα παρακάτω μέτρα:

- Λειτουργία λιανεμπορίου με τη μέθοδο click away και λειτουργία καταστημάτων ένδυσης, υπόδησης, βιβλιοπωλείων, κομμωτηρίων και καταστημάτων προσωπικής περιποίησης με προκαθορισμένο ραντεβού (click-in-a-shop) και με 1 άτομο ανά 25 τ.μ.

- Τα καταστήματα παραμένουν κλειστά τις Κυριακές.

Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία

Όσον αφορά στην εκπαίδευση, από την Δευτέρα εξακολουθεί μεν να ισχύει η δια ζώσης λειτουργία όλων των σχολικών δομών για τις περιοχές που δεν έχουν επιβαρυμένο επιδημιολογικό φορτίο. Ωστόσο, για τους δήμους και τις περιφερειακές ενότητες που είναι επιβαρυμένες, δεν θα ισχύσει κάτι τέτοιο. Οι περιοχές αυτές χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, σε κάθε μία από τις οποίες τα σχολεία θα λειτουργήσουν διαφορετικά.

Αναλυτικότερα, από τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου θα ισχύσουν τα εξής για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων:

- Εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων

1. Δημοτική Ενότητα Πατρέων

2. Δημοτική Ενότητα Χαλκιδέων

3. Δημοτική Ενότητα Αγίου Νικολάου της ΠΕ Λασιθίου

- Δια ζώσης εκπαίδευση για νηπιαγωγεία και δημοτικά. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση για γυμνάσια και λύκεια.

1. Δημοτική Ενότητα Θήρας

2. Δημοτική Ενότητα Μυκόνου

- Δια ζώσης εκπαίδευση για νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση για λύκεια (και γυμνάσια με λυκειακές τάξεις)

1. Περιφέρεια Αττικής

2. ΠΕ Θεσσαλονίκης

3. ΠΕ Χαλκιδικής

4. ΠΕ Λέσβου

5. Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης της ΠΕ Ηλείας

6. Δήμος Ζακύνθου

7. Δήμος Τεμπών της ΠΕ Λάρισας

8. Δήμος Πύδνας-Κολινδρού της ΠΕ Πιερίας

9. Δήμος Ρεθύμνης της ΠΕ Κρήτης

10. Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων της ΠΕ Ευβοίας

11. Δήμος Τανάγρας

12. Δήμος Εορδαίας της ΠΕ Κοζάνης

13. Δήμος Θηβαίων

14. Δήμος Σπάρτης

Επιπλέον, δια ζώσης θα συνεχίσουν να λειτουργούν όλες οι σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, όλων των βαθμίδων.

Λοιπές εκπαιδευτικές δομές, όπως τα πανεπιστήμια, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα φροντιστήρια, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης θα συνεχίσουν την εξ αποστάσεως λειτουργία.