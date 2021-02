Κορονοϊός: Αλαλούμ με την απαγόρευση πώλησης καφέ με take away – Αναιρέθηκε μέσα σε λίγες ώρες

0

Με ανακοίνωσή του ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης γνωστοποιεί ότι το μέτρο δεν ισχύει

Μέσα σε μόλις λίγες ώρες αναιρέθηκε το μέτρο που έλαβε η κυβέρνηση για την απαγόρευση της πώλησης καφέ με take away τα Σαββατοκύριακα σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρεται χαρακτηριστικά: «H Kυβέρνηση αξιολόγησε ότι το μέτρο της προσωρινής αναστολής του take away θα δημιουργήσει μεγαλύτερη σύγχυση και θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα. Ως εκ τούτου, ανακοινώνουμε ότι το take away θα λειτουργεί στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική και τα Σαββατοκύριακα, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα».

Το πρωί του Σαββάτου είχε ανακοινωθεί η απαγόρευση της πώλησης καφέ με take away από το πρωί της Κυριακής 7 Φεβρουαρίου για τα Σαββατοκύριακα. Με δε νεότερη ανακοίνωση, απαγορεύτηκε η πώληση καφέ τα Σαββατοκύριακα και από αρτοζαχαροπλαστεία, φούρνους και επιχειρήσεις που δεν έχουν ως κύρια δραστηριότητα την πώληση καφέ.