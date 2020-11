Κοροναϊός: Παγκόσμια αισιοδοξία για το εμβόλιο- Πότε αναμένεται στην Ελλάδα

Στους ρυθμούς του επικείμενου εμβολίου κατά του κοροναϊού κινείται όλη η ανθρωπότητα σήμερα, μετά τις ελπιδοφόρες ανακοινώσεις της Pfizer πως το εμβόλιο που αναπτύσσει σε συνεργασία με την γερμανική BioNTech είναι κατά 90% αποτελεσματικό στην πρόληψη του ιού.

Ο ελληνικής καταγωγής διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Αλβέρτος Μπούρλα, έκανε λόγο για μεγάλη μέρα για την επιστήμη. «Το 90% αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Το 90% μας κάνει να ελπίζουμε πως έχουμε ένα εργαλείο στη μάχη απέναντι στην πανδημία, το οποίο θα είναι σημαντικά αποτελεσματικό» τονίζει χαρακτηριστικά και εκτιμά «ότι είμαστε σε πολύ καλό σημείο, έτσι ώστε να έχουμε έτοιμες 50 εκατομμύρια δόσεις φέτος, παγκοσμίως».

Αναφορικά με το πότε αναμένεται να έχουμε στην Ελλάδα το εμβόλιο, ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας στο London School of Economics Ηλίας Μόσιαλος, εκτίμησε ότι «στις αρχές της νέας χρονιάς θα αρχίσουμε να παίρνουμε εκατοντάδες χιλιάδες δόσεις αρχικά για το υγειονομικό προσωπικό και τις πολύ ευπαθείς ομάδες», μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις που ανακοινώθηκαν σήμερα από τη Pfizer και τη γερμανική BioΝΤech, ανέφερε πως το 90% αποτελεσματικότητα είναι κάτι το αναπάντεχο καθώς οι περισσότεροι ειδικοί περίμεναν 50% προσθέτοντας όμως ότι δεν ξέρουμε αν αυτό το εμβόλιο θα είναι εξίσου αποτελεσματικό και στις βαριές περιπτώσεις ενώ ανέφερε ότι θα ξέρουμε τα δεδομένα πριν το τέλος της χρονιάς οπότε και η Pfizer θα ανακοινώσει τα τελικά αποτελέσματα.

Τόνισε ότι θα πρέπει επίσης να μάθουμε πόση διάρκεια θα έχει η ανοσία από το εμβόλιο κι αν το εμβόλιο εκτός από το να μας προστατεύει, θα εμποδίζει και τη μετάδοση του ιού από αυτούς που θα το έχουν κάνει και πιθανώς θα εκτεθούν στον κοροναϊό.

Σε ό,τι αφορά τη διάθεση του εμβολίου στην Ελλάδα ανέφερε ότι πιστεύει ότι στις αρχές της νέας χρονιάς θα αρχίσουμε να παίρνουμε εκατοντάδες χιλιάδες δόσεις αρχικά για το υγειονομικό προσωπικό και τις πολύ ευπαθείς ομάδες.

«Αν προστατεύσουμε τις ευάλωτες ομάδες αμέσως μετά αρχίζει να αποφορτίζεται η πίεση στο σύστημα υγείας» υπογράμμισε ο κ. Μόσιαλος.

Ανέφερε ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχουμε και τα αποτελέσματα των Moderna και AstraΖeneca ενώ μιλώντας για το 2ο γενικό lockdown που ισχύει σε όλη τη χώρα είπε ότι την αποτελεσματικότητα του θα την κρίνει η μείωση στην πίεση του ΕΣΥ.

Κοντοζαμάνης: Η χώρα μας συμμετέχει και στις τέσσερις συμφωνίες της ΕΕ για το εμβόλιο

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση για λογαριασμό όλων των κρατών μελών διαπραγματεύεται την προμήθεια εμβολίων από τις εταιρίες που τα αναπτύσσουν και τα παράγουν. Η συμφωνία με την Pfizer και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η τέταρτη αυτού του είδους. Η χώρα μας συμμετέχει και στις τέσσερις συμφωνίες», τόνισε στην απογευματινή ενημέρωση ο υφ. Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Ο κ. Κοντοζαμάνης εξήγησε, ότι τις επόμενες ημέρες θα κυρωθεί η συμφωνία μεταξύ της Pfizer και της ΕΕ, που περιλαμβάνει την προμήθεια του εμβολίου. Όπως είπε, το εμβόλιο είναι σε διαδικασία έγκρισης και από τη στιγμή που θα την πάρει από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ θα ξεκινήσει η διάθεσή του. «Είναι πολύ σημαντικό ότι πετυχαίνουμε την ίδια στιγμή που θα διατεθεί το εμβόλιο στην Ευρώπη θα είναι διαθέσιμο και στην Ελλάδα», υπογράμμισε ο υφυπουργός.

Γκίκας Μαγιορκίνης: Έχουμε πάρα πολύ δρόμο να διανύσουμε

Ο κ. Γκίκας Μαγιορκίνης αναφέρθηκε στις σημερινές ανακοινώσεις για το εμβόλιο κατά της Covid-19 που αναπτύσσεται από τις Pfizer και Biontech. Όπως είπε, η εταιρία σκοπεύει να προχωρήσει σε αίτημα για επείγουσα έγκριση από τον FDA, μετά την τρίτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.

«Τα νέα είναι πολύ ενθαρρυντικά, ωστόσο οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, είναι ακόμα τεράστιες και έχουμε πάρα πολύ δρόμο να διανύσουμε», είπε. Πρόσθεσε ότι οι ανακοινώσεις του εμβολίου «μας δίνουν ένα φως στο τούνελ της πανδημίας, ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι η επιδημία έχει εκρηκτικές δυνατότητες και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα μπορεί να αλλάξει δραματικά την επιδημιολογική κατάσταση».

Διεθνείς αντιδράσεις

Την είδηση για το εμβόλιο χαιρέτησε αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ως ενθαρρυντικό νέο, αλλά και οι περισσότερες εταιρείες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις δοκιμές ενός εμβολίου για τον κοροναϊό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην άνοδο των χρηματιστηρίων που έκαναν ρεκόρ στο άκουσμα της είδησης.

«Τεράστια άνοδος στο χρηματιστήριο, έρχεται σύντομα το εμβόλιο. Οι αναφορές λένε 90% αποτελεσματικό. Υπέροχα νέα» έγραψε στο Τwitter.

STOCK MARKET UP BIG, VACCINE COMING SOON. REPORT 90% EFFECTIVE. SUCH GREAT NEWS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020