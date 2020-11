Θετικός στον κοροναϊό ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης

View this post on Instagram

Κάθε μέρα τους τελευταίους 8 μήνες συνηθίζω ως ιατρικός συντάκτης, να γράφω για τα κρούσματα του κορονοϊού στη χώρα. Θα εξακολουθήσω να το κάνω, με την διαφορά ότι στον αριθμό που έγραψα απόψε, γνωρίζω ότι ένα από αυτά τα κρούσματα, αφορούσε εμένα. Θετικός κι εγώ στον κορονοϊό, όπως διαπίστωσα μετά από μοριακό έλεγχο, στον οποίο υποβλήθηκα σήμερα. Χωρίς συμπτώματα προς το παρόν και θετική σκέψη. Βέβαια η αλήθεια είναι πως υπάρχει μια αγωνία για το πως θα εξελιχθεί η κατάσταση τις προσεχείς ημέρες. Πρωταρχικό μου μέλημα ήταν να ενημερώσω όσους συνάντησα -έστω και για λίγο, έστω και και με μάσκα -τις τελευταίες ημέρες και βέβαια να απομονωθώ. Η μάχη με τον κορονοϊό δεν είναι κατοστάρι αλλά μαραθώνιος. Χρειάζεται όλοι να κρατήσουμε δυνάμεις ως τον τερματισμό. Χαμόγελο και αισιοδοξία γιατί ...κι αυτό θα περάσει.