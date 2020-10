Η απάντηση Μόσιαλου στην ανατριχιαστική πρόβλεψη για 7.000 νεκρούς στην Ελλάδα

0

«Γι΄ αυτό κάθε φορά πέφτουν έξω» απαντά στο IHME ο καθηγητής και δίνει συγκεκριμένα παραδείγματα

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας του London School of Economics, Ηλίας Μόσιαλος, σχολιάζει την ανατριχιαστική πρόβλεψη του ινστιτούτου IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation) που κάνει λόγο για 7.000 νεκρούς από τον κοροναϊό στην Ελλάδα μέχρι τον Ιανουάριο.

O κ. Μόσιαλος επισημαίνει πως το IHME είχε πέσει έξω σε όλες τις αρχικές του προβλέψεις για τους θανάτους από κοροναϊό ενώ δίνει και συγκεκριμένα παραδείγματα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ηλία Μόσιαλου:

«Κυκλοφορεί ευρέως η νέα πρόβλεψη του ινστιτούτου ΙΗΜΕ (Institute for Health Metrics and Evaluation), που προβλέπει 7,000 θανάτους στην Ελλάδα μέχρι τον Ιανουάριο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που αυτό το ινστιτούτο κάνει προβλέψεις για την πορεία της πανδημίας. Δυστυχώς, έπεσαν έξω σε όλες τις αρχικές προβλέψεις τους, προβλέποντας άλλες φορές λιγότερους ή περισσότερους θανάτους.

Μέχρι στιγμής, για παράδειγμα για την Τουρκία ανακοίνωναν αποτελέσματα, προβλέποντας νούμερα που θα προέβλεπε κι ένας μαθητής δημοτικού, με εύρος 10-118 χιλιάδες νεκρούς μέχρι τον Αύγουστο που μας πέρασε.

Πιο συγκεκριμένα το μοντέλο προέβλεπε, έως τις 4 Αυγούστου:

Για την Πορτογαλία, 471 θανάτους (είχαν ήδη σχεδόν 1400 θανάτους έως τα τέλη Μαΐου)

Για τη Γαλλία 15.058 θανάτους (είχαν ήδη σχεδόν 30,000 στα τέλη Ιουλίου)

Για το Ηνωμένο Βασίλειο, 66.314 θανάτους (και είναι συνολικά σχεδόν 43,000 τώρα).

Γενικά οι προβλέψεις για το μέλλον προκαλούν πάντα μεγάλο ενδιαφέρον.

Στην περίπτωση του κορονοϊού οι προβλέψεις για τα μελλοντικά κρούσματα ή τα ποσοστά θνησιμότητας προκαλούν και το ενδιαφέρον του κόσμου, αλλά φέρνουν και δημοσιότητα στους συγγραφείς. Οπότε ας είμαστε προσεκτικοί.

Όλο αυτό το διάστημα έχουν γίνει πολλές προβλέψεις από πολλά ινστιτούτα, και σχεδόν όλες έπεσαν έξω,.

Συνήθως αδυνατούν να προσαρμοστούν στις αλλαγές που δυνητικά μπορούν να προκύπτουν σε μια δυναμική πανδημική κατάσταση. Γιατί;

Γιατί βασίζονται σε "ενιαία" συμπεριφορά του πληθυσμού δεδομένων των μέτρων ή των οδηγιών

Γιατί δεν μπορούν να περιλάβουν όλα τα μέτρα στα μοντέλα προβλέψεων

Γιατί δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις γεωγραφικές διάφορες ανά περιοχή ή χώρα

Γιατί δεν λαμβάνουν υπόψη τη δυνατότητα εφαρμογής των μέτρων

Γιατί δεν μπορούν να συμπεριλάβουν τις πιθανές αλλαγές ή / και προσαρμογές των μέτρων ή των οδηγιών

Γιατί είναι αδύνατο να συμπεριληφθούν οι αλλαγές στις θεραπευτικές προσεγγίσεις

Γιατί είναι αδύνατο να προβλεφθεί ο παράγοντας υγεία και συμπεριφορά των ευάλωτων

Στην καλύτερη περίπτωση, όπως έχω ξαναπεί, μπορούν να γίνουν προβλέψεις για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες.

Είναι σχεδόν αδύνατο να προβλέψουμε τη δυναμική της πανδημίας και το πως θα μεταφραστεί σε κρούσματα ή θανάτους στους επόμενους 3-4 μήνες.

Θεωρώ πως έχουμε να κάνουμε με μία ακόμη άστοχη πρόβλεψη του ινστιτούτου. Μια από τις πολλές άστοχες προβλέψεις που έχει κάνει μέχρι τώρα.

Θεωρώ πως χρειάζεται σοβαρότητα και όχι πανικός»

