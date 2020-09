Τα απογεύματα του φθινοπώρου έχουν όνομα: Μy Aperitivo

Η λίστα με τα μαγαζιά που συμμετέχουν είναι μεγάλη και σίγουρα κάποιο από τα αγαπημένα «στέκια» της παρέας θα βρίσκεται σε αυτή. Αναζητήστε τα ειδικά “My Aperitivo” μενού με τις δροσερές προτάσεις σερβιρισμάτων όπως: Tanqueray & Tonic, Tanqueray Negroni, Ketel One Botanical Spritz, Belsazar Rose & Tonic, Tanqueray No. TEN & Tonic, Tanqueray No. TEN Negroni, Don Julio Blanco Tequila Paloma και Gordons Pink Gin & Lemonade για να συνοδεύσετε αριστοτεχνικά την απογευματινή σας πλέον έξοδο με φίλους ή ένα ποτό με συναδέλφους μετά τη δουλειά.