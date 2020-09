Severe-weather: Ο «Ιανός» μπορεί να μετατραπεί σε τυφώνα κατηγορίας 1

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το φαινόμενο του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας.

Όπως αναφέρει το μετεωρολογικό site «severe-weather», η ένταση των ανέμων μπορεί να φτάσει αντίστοιχη με εκείνων που καταγράφονται σε τυφώνα κατηγορίας 1:

«Το προγνωστικό μοντέλο δείχνει ότι ο «Ιανός» μπορεί να εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ισχυρούς μεσογειακούς κυκλώνες στην Ιστορία. Η ελάχιστη κεντρική πίεση αναμένεται να πέσει στα 980 mbar, με τους ανέμους να φτάνουν σε ισχύ τους ανέμους που πνέουν σε τυφώνα κατηγορίας 1. Στη μέγιστη ταχύτητά τους, οι άνεμοι μπορεί να φτάσουν ακόμα και τα 200 χλμ./ώρα, και ως εκ τούτου αναμένεται να χτυπήσουν με δύναμη τη Δυτική Ελλάδα απόψε, μέχρι αύριο το πρωί. Επίσης, μεγάλα ύψη βροχής είναι πολύ πιθανό να οδηγήσουν σε πλημμυρικά φαινόμενα.

Ο μεσογειακός κυκλώνας θα φτάσει με ένταση απόψε (17/9) στα Ιόνια Νησιά, πιθανότατα με τους ισχυρότερους ανέμους να εντοπίζονται σε Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Σε συνδυασμό με τους καταστρεπτικούς ανέμους, ο "Ιανός" αναμένεται να προκαλέσει σφοδρές και παρατεταμένες βροχοπτώσεις σε μέρος της Ελλάδας, που ως αποτέλεσμα ίσως να έχουν επικίνδυνες πλημμύρες. Περίπου 400 χιλιοστά βροχής είναι πιθανό να πέσουν μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής (μέσα σε 36 ώρες δηλαδή)», αναφέρει το μετεωρολογικό site.

Extremely dangerous #medicane #Ianos will strike into Greece tonight into Friday morning. Ianos could become one of the strongest Mediterranean tropical-like cyclones on record! Destructive winds and life-threatening flash floods are expected.https://t.co/OHtld27mTM

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) September 17, 2020