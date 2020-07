Η απάντηση Αντετοκούνμπο στη ρατσιστική επίθεση μέσω διαδικτύου

Την καλύτερη απάντηση στη ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε από τον Κωνσταντίνο Καλέμη, μέσω twitter, έδωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στέλνοντας το δικό του μήνυμα ενάντια στις διακρίσεις:

«Χρησιμοποίησε το χαμόγελό σου για να αλλάξεις τον κόσμου. Μην αφήσεις τον κόσμο να σου αλλάξει το χαμόγελο» έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter, ήταν τα λόγια του Greek Freak με φωτογραφίες από την προπόνηση των Μιλγουόκι Μπακς.

Use your smile to change the world; don’t let the world change your smile. pic.twitter.com/WbNJzvOefO

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 24, 2020