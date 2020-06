Nick the Greek: Η ζωή του Έλληνα τζογαδόρου

0

Από το πώς ξεκίνησαν όλα, μέχρι τις τελευταίες του μέρες

Ο Nick the Greek ή αλλιώς Νίκος Δάνδολος είναι αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε "ολοκληρωμένος παίκτης". Ξεχώρισε για τα στοιχήματα του στον ιππόδρομο και για τις ικανότητες του στο πόκερ τον 20ο αιώνα. Οι φίλοι του τον αποκαλούσαν “Nick the Greek” καθώς η φήμη του είχε εξαπλωθεί σε όλη την Ευρώπη. Για τα πολλά κατορθώματα του, καταχωρήθηκε στο Poker Hall of Fame to 1979, περίπου 13 χρόνια μετά τον θάνατο του.

Εκτός του αναμφισβήτητου ταλέντου του στα τυχερά παιχνίδια, ο Νίκος θαυμάστηκε για τη συμβολή του σε διάφορους φιλανθρωπικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια των ετών. Κάποτε είχε πει ο ίδιος, “Παίζω για το ρίσκο, όχι για τα χρήματα. Είναι το ίδιο όπως αρκετοί ψαρεύουν για τον αθλητισμό και όχι για το φαϊ. Η στάση αυτή δημιουργεί μυστήριο στο μυαλό των αντιπάλων και δεν αρέσει σε κανέναν αυτό”

Πώς ξεκίνησαν όλα για τον Nick the Greek

Ο Nick the Greek γεννήθηκε στην Κρήτη. Ανατράφηκε σε μια προνομιακή οικογένεια που του δίδαξε τη σημασία της εκπαίδευσης. Ακόμα και σε νεαρή ηλικία, οι γονείς του τον ανάγκασαν να μάθει πολλές ξένες γλώσσες και να εξασκήσει τις δεξιότητες του. Ως έφηβος φοίτησε στο Ελληνικό Ευαγγελικό Κολέγιο, όπου πήρε και bachelor στη φιλοσοφία. Λόγω της μόρφωσης του, αργότερα έγινε γνωστός και ως “The Aristotle of the Don’t Pass Line” - λογοπαίγνιο για τα ζάρια.

Ο παππούς του Νικ ασκούσε πάντα τεράστια επιρροή στη ζωή του. Όταν έγινε δεκαοκτώ ετών ο Νίκος, ο παππούς του προσφέρθηκε να τον υποστηρίξει οικονομικά αν μετακόμιζε στην Αμερική. Του έστελνε $150 κάθε εβδομάδα για να καλύπτει τα έξοδα του σπιτιού και της διατροφής του, ελπίζοντας ότι η εμπειρία του και η μόρφωση του θα τον βοηθήσει να χτίσει μια επιτυχημένη καριέρα στον κόσμο των επιχειρήσεων. Σε καμία περίπτωση ο παππούς του δε φανταζόταν ότι ο εγγονός του δεν επρόκειτο ποτέ να ασχοληθεί με τις επιχειρήσεις. Τα πρώτα χρόνια του στην Αμερική, δούλευε ημιαπασχόληση σε διάφορες δουλειές στο Σικάγο, αδυνατώντας να καλύψει τις οικονομικές του ανάγκες. Αυτό τον οδήγησε να μετακομίσει στο Μόντρεαλ του Καναδά όπου θα άλλαζε η ζωή του για πάντα.

Η πρώτη επαφή με τον τζόγο για τον Nick the Greek

Την εποχή που μετακόμισε στο Μόντρεαλ ο Νίκος, οι ιπποδρομίες γινόντουσαν όλο και πιο δημοφιλείς, σε βαθμό που ήταν αδύνατο να τις αποφύγεις αν επισκεπτόσουν την πόλη. Σύντομα ο Nick βρέθηκε σε ιπποδρομία για πρώτη φορά στη ζωή του και ένοιωσε την αδρεναλίνη που προσφέρουν τα τυχερά παιχνίδια. Λίγο αργότερα συστήθηκε στον ιππέα Phil Musgrave που ήξερε αρκετά για το ιπποδρομιακό στοίχημα. Ο Nick κατανόησε γρήγορα τις μεθόδους του και σύντομα έγινε εμπειρογνώμονας τυχερών παιχνιδιών, ενώ με τη χρήση των μαθηματικών δεξιοτήτων προσδιόρισε τις πιθανότητες κάθε προσφερόμενου στοιχήματος.

Ο Nick και ο Phil συνεργάστηκαν για να αυξήσουν τα κέρδη τους από το στοίχημα. Σε λιγότερο από ένα χρόνο έβγαλαν περισσότερο από μισό εκατομμύριο δολάρια. Αυτό οδήγησε αρκετούς στο συμπέρασμα ότι με κάποιον τρόπο έκλεβαν "το σύστημα". Προκειμένου να διατηρήσουν τη φήμη τους καθαρή και να αποφύγει να χάσει τη δουλειά του ο Phil, αποφάσισαν ότι θα ήταν προς το συμφέρον τους να χωρίσουν τους δρόμους τους. Ο Νίκος ήδη είχε αποκτήσει πάθος για τον τζόγο και δεν ήταν έτοιμος να αφήσει πίσω του αυτόν τον τρόπο ζωής, οπότε επέστρεψε στα Αμερικανικά καζίνο για να δοκιμάσει την τύχη του εκεί. Δοκίμασε τα πάντα, φρουτάκια, μπλακτζακ, πόκερ, ρουλέτα. Προς μεγάλη του έκπληξη είδε ότι ήταν καλός στα τυχερά παιχνίδια, ειδικά στο poker.

Ταξίδεψε σε όλη την Αμερική και επισκέφθηκε κάθε καζίνο που ήταν στο δρόμο του. Έπαιξε στο Ιλινόις, στη Νέα Ορλεάνη, στη Νέα Υόρκη, και φυσικά στη Νεβάδα. Όταν βρέθηκε για πρώτη φορά στο Las Vegas εντυπωσιάστηκε από την πληθώρα επιλογών τυχερών παιχνιδιών. Προτού παίξει οποιοδήποτε παιχνίδι, μάθαινε τις αποδόσεις και τις πιθανότητες κέρδους βάση της γκανιότας και άλλων παραμέτρων. Αυτό τον βοήθησε να σημειώσει αρκετές σημαντικές νίκες στα τραπέζια, ωστόσο η τύχη δεν ήταν πάντα με το μέρος του.

Όταν ταπείνωσε την Μαφία

Σε μια ιστορική παρτίδα πόκερ στο κέντρο «Ελ Μορόκο» της Νέας Υόρκης, ο Νικ, με διάσημους θεατές, όπως ο Αιγύπτιος βασιλιάς Φαρούκ, έπαιζε κόντρα με το νονό της Μαφία, Κοστέλο. Στο τέλος ο Νικ κέρδισε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια και ο χαμένος της βραδιάς, Κοστέλο του είπε: «Έλληνα, φεύγεις και δε συνεχίζεις, γιατί είσαι δειλός!» Τότε ο Νικ παρακάλεσε τον Φαρούκ να ανακατέψει την τράπουλα. «Και τώρα αμίγκο, είπε στον Κοστέλο, έλα να τραβήξουμε από ένα χαρτί. Το μεγαλύτερο θα κερδίσει 500.000 δολάρια!» Ο Κοστέλο τον κοίταξε αυστηρά, άναψε ένα πούρο, έριξε το παλτό στον ώμο κι έφυγε με τους συνοδούς του… Την άλλη μέρα οι New York Times εξυμνούσαν τον Νικ ως τον αδιαφιλονίκητο βασιλιά του πόκερ που ταπείνωσε τον Κοστέλο. Τότε έγιναν φίλοι και θαυμαστές του οι Σινάτρα, Ωνάσης, Σαβάλας..

Το σερί κακοτυχίας του Nick the Greek

Μία από τις διασημότερες φράσεις του Νίκου ήταν "Το αμέσως καλύτερο πράγμα από το να παίζεις και να κερδίζεις, είναι το να παίζεις και να χάνεις". Δεν έχανε μεγάλα ποσά μόνο στα καζίνο της χώρας, αλλά και σε προσωπικά στοιχήματα και διαγωνισμούς.

Η πρώτη φορά που έχασε σημαντικά μεγάλο χρηματικό ποσό ήταν το 1949 παίζοντας ποκερ, όταν βρέθηκε απέναντι του ο Johny Moss. Οι δυο τους συμφώνησαν να αφιερώσουν πέντε μήνες από τις ζωές τους για να παίξουν ως αντίπαλοι όλες τις παραλλαγές πόκερ μπροστά σε ζωντανό κοινό. Λέγεται ότι από αυτήν την αναμέτρηση εμπνεύστηκαν το World Series of Poker, είκοσι χρόνια αργότερα. Δυστυχώς για τον Νίκο, σε αυτήν την αναμέτρηση έχασε περισσότερα από $2 εκατομμύρια, κάτι που ήταν καταστροφικό πλήγμα για την κάβα του.

Ένα από τα αγαπημένα παιχνίδια καρτών του Nick ήταν το "Faro", που πιθανότατα θα το ακούτε για πρώτη φορά. Αυτό το παλιό παιχνίδι έχει σχεδόν εξαφανιστεί στη σημερινή κοινωνία και σίγουρα δεν θα το δείτε να παίζεται σε κάποιο κοντινό σας καζίνο. Ο Νίκος είχε μεγάλη αυτοπεποίθηση στο συγκεκριμένο παιχνίδι, έτσι δεν αποτελεί έκπληξη το ότι ζήτησε από τον παραγωγό ταινιών, Carl Laemmle, να τον υποστηρίξει οικονομικά για να συμμετάσχει σε ένα τρίμηνο τουρνουά Faro. Για ακόμα μία φορά η τύχη δεν ήταν με το μέρος του και έτσι κατέληξε να χάσει όλα τα χρήματα του φίλου του Laemmle.

Ο Nick κλήθηκε να αντιμετωπίσει και τον επαγγελματία παίκτη Ray Ryan στο Flaming Resort αλλά και στο Thunderbird Resort. Έπαιξαν stud poker πέντε καρτών και lowball draw για περισσότερες από 15 μέρες συνεχόμενα, προτού αποφασίσουν να σταματήσουν. Αρκετοί άνθρωποι δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι το συγκεκριμένο τουρνουά υπήρξε στην πραγματικότητα, ωστόσο υπάρχουν μάρτυρες που επιβεβαιώνουν τα γεγονότα. Οι Dean Martin και Jerry Lewis εκείνο το διάστημα έδιναν παραστάσεις στο Flamingo και επιβεβαιώνουν την ύπαρξη του τουρνουά, λέγοντας πως συνήθιζαν να τους παρακολουθούν καθώς έκαναν μπάνιο στην πισίνα.

Όταν τελείωσε το δεκαπενθήμερο τουρνουά, ο Νίκος ήταν κατά $500,000 φτωχότερος, σε ένα τουρνουά μάλιστα που το θεωρούσε εύκολο. Μετά από μικρή έρευνα που πραγματοποίησε, κατάλαβε πως ο Ray είχε βάλει ένα δικό του άτομο να κρύβεται στην οροφή του κτηρίου, έτσι ώστε να βλέπει τις κάρτες του Nick και να τον ενημερώνει.

Στην μαφία για βοήθεια

Ο Nick έγινε έξαλλος με την απάτη του Ray, έτσι στράφηκε στην Μαφία για βοήθεια και πιο συγκεκριμένα στον παλιό του φίλο και διάσημο μαφιόζο Caifano. Αν και δεν ήταν ψηλός ο Caifano, ήταν πολύ τρομακτικός και ήταν γνωστός με το ψευδώνυμο "Ο εξαναγκαστής". Χωρίς δισταγμό, ο Caifano με μερικούς συνεργούς του κυνήγησαν τον Ray και τον ανάγκασαν να επιστρέψει μέρος των κερδών του πίσω. Το περιστατικό αυτό προκάλεσε τη σύλληψη του Caifano και την καταδίκη του για 10 χρόνια στη φυλακή. Φήμες λένε ότι ο Nick κατάφερε στη συνέχεια να πάρει όλα τα χρήματα του πίσω και ποτέ κανείς δεν προσπάθησε να τον ξανά εξαπατήσει.

Οι τελευταίες του μέρες

Ο Nick the Greek δεν παντρεύτηκε ποτέ, ούτε δημιούργησε δική του οικογένεια. Έτσι, ήταν πολύ γενναιόδωρος με τους γύρο του όσον αφορά τα χρήματα. Δώρισε περισσότερα από $20 εκατομμύρια σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και προσέφερε κεφάλαια σε όποιον το είχε πραγματικά ανάγκη. Όταν πέθανε στις 25 Δεκεμβρίου το 1966, πολύς κόσμος οδήγησε μέχρι την Καλιφόρνια για να βρεθεί στην κηδεία του. Όταν το περιοδικό Collier δημοσίευσε ένα εκτενές άρθρο για την ζωή του, τις φιλανθρωπίες του, τα εκατομμύρια που κέρδισε και έχασε, του αποδόθηκε το όνομα “The King of All Gamblers”.