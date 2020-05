Εικόνες συνωστισμού σε take away το πρώτο βράδυ άρσης των μέτρων

Στιγμιότυπα σαν αυτά στον Βόλο προκάλεσαν την «έκρηξη» Χαρδαλιά

Οι εικόνες με πλήθος κόσμου να συνωστίζεται έξω από μαγαζί στο Βόλο που πουλούσε ως take away ποτά κατά το πρώτο βράδυ άρσης των περιοριστικών μέτρων, προκάλεσαν την οργή του Νίκου Χαρδαλιά στην καθιερωμένη ενημέρωση για τον κοροναϊό.

Όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες του τοπικού thenewspaper.gr, πολλοί Βολιώτες έσπευσαν να βγουν βόλτα και να απολαύσουν το ποτό τους στα στενά της συνοικίας των Παλαιών, στο opening γνωστού μαγαζιού που φτιάχνει κοκτέιλ σε take away μορφή.

Ο συνωστισμός που προκλήθηκε ήταν τέτοιος, που χρειάστηκε η παρέμβαση της Αστυνομίας, αφού περιπολικό έφτασε στο σημείο για συστάσεις στην τήρηση των αποστάσεων.

Το απόγευμα της Τρίτης, ο υφ. Πολιτικής Προστασίας έστειλε σαφές μήνυμα σε περίπτωση επανάληψης παρόμοιων εικόνων: «Η εικόνα καφέ μπαρ το βράδυ να παίζουν μουσική στη διαπασών και να προμηθεύουν ποτά δήθεν take away, με πολίτες στοιβαγμένους, προσβάλουν βάναυσα όλους μας. Προσβάλει τη νοημοσύνη των επαγγελματιών στην εστίαση που με υπομονή τηρούν τα μέτρα. Το take away αφορά στον καφέ και επιβάλλει ότι λέει η άδεια τους. Take away στα ποτά δεν επιτρέπονται, απλά απαγορεύονται! Άτυπα πάρτι και συγχρωτισμός απαγορεύονται».

