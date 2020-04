Κοροναϊός: Έξαρση περιστατικών έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας

Η φεμινιστική συλλογικότητα «Καμία Ανοχή» ζητά τη λήψη άμεσων δράσεων από τις αρχές

Καμπάνια συλλογής υπογραφών με στόχο να ληφθούν άμεσα δράσεις από τις αρμόδιες αρχές για τα θύματα έμφυλης ή και ενδοοικογενειακής βίας, που εν μέσω της πανδημίας και του περιορισμού κυκλοφορίας είναι πιο εκτεθειμένα σε τέτοιου είδους περιστατικά, ξεκίνησε η φεμινιστική συλλογικότητα ‘'Καμία Ανοχή'' από τις 30 Μαρτίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της συλλογικότητας που μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι επιζώσες έμφυλης ή/και ενδοοικογενειακής βίας, γυναίκες, θηλυκότητες, ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, ανάπηρες/α και παιδιά, που μένουν σπίτι εν μέσω πανδημίας και περιορισμού της κυκλοφορίας, είναι αναγκασμένα να βρίσκονται διαρκώς εκτεθειμένα στον κακοποιητή τους με σημαντικές επιπτώσεις για τη σωματική και ψυχική τους υγεία.

Παράλληλα, στο πλαίσιο αυτής της καμπάνιας που ονομάζεται «Το Σπίτι Δεν Είναι Ασφαλές Για Όλες / Home Is Not Safe For All», η ‘'Καμία Ανοχή'' καλεί σε ‘'Social Media Storming Weekend'' , δηλαδή σε ένα διήμερο δράσεων το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Απριλίου μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι συμμετέχουσες/ντες μπορούν να φτιάξουν με διάφορα υλικά ένα γραπτό μήνυμα ευαισθητοποίησης, προτροπής και στήριξης στις επιζώσες έμφυλης ή/και ενδοοικογενειακής βίας, γυναίκες, θηλυκότητες, ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, ανάπηρες/α και παιδιά που ζουν σε κακοποιητικό περιβάλλον, προσθέτοντας τα hashtags #HomeIsNotSafe4All, #ΚαμίαΜόνη #ΚαμίαΑνοχή, διανθίζοντας ή όχι με #GenderBasedViolence #BreakTheSilence #EndTheViolence.

Ακόμη, όπως αναφέρει η συλλογικότητα στην ανακοίνωσή της, στο πλαίσιο αυτής της εκστρατείας, απαιτούν «από τη γενική γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και την ελληνική κυβέρνηση, τη λήψη άμεσων μέτρων, όπως επίταξη ξενώνων για τη στέγαση επιζωσών και ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, μη αναστολή εκδίκασης υποθέσεων έμφυλης βίας, λειτουργία chat στη γραμμή SOS 15900, ενίσχυση και πολλαπλασιασμό της παροχής νομικής, συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης μέσω τηλεργασίας από τα Συμβουλευτικά Κέντρα της ΓΓΟΠΙΦ, όλο το εικοσιτετράωρο, καθημερινά, με προσωπικό που να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες, οικονομική ενίσχυση επιζωσών».

«Βοήθησέ μας να κάνουμε την φωνή μας πιο δυνατή, προωθώντας, αναρτώντας και υπογράφοντας την καμπάνια μας «Το Σπίτι Δεν Είναι Ασφαλές Για Όλες / Home Is Not Safe For All», καταλήγει συλλογικότητα στην ανακοίνωσή της. Αναλυτικότερα, ολόκληρο το κείμενο της εκστρατείας της συλλογικότητας με τα αιτήματά της, παρατίθεται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/33YJQgR

