Χτύπησαν Γερμανό φωτορεπόρτερ στη Λέσβο: «Πέτα τον στη θάλασσα…»

Γερμανός φωτορεπόρτερ που βρισκόταν στο λιμάνι της Θέρμης στη Λέσβο και κάλυπτε τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές δέχθηκε επίθεση από αγνώστους σύμφωνα με βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια της γερμανικής Bild στην Αθήνα ο συνάδελφός της δέχθηκε επίθεση, καθώς άγνωστοι τον χτυπούσαν με κλωτσιές και μπουνιές. Κάτοικοι τους φωνάζουν να πετάξουν τον ίδιο τον άνθρωπο στο νερό.

Ο ΣΚΑΪ με ανάρτηση του στο Twitter δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο φαίνονται άγνωστοι να χτυπούν έναν άνδρα στο λιμάνι της Θέρμης.

The person who was attacked by right wing residents in #Thermi #Lesvos #Greece isnt an NGO member. He is a colleague from #Germany

He is now taken to the hospital because he is bleeding pic.twitter.com/EhIp3WELk1

— Liana Spyropoulou (@LSpyropoulou) March 1, 2020