Συγκρούσεις προσφύγων-αστυνομίας στα σύνορα του Έβρου

Το βράδυ της Παρασκευής σημειώθηκαν επεισόδια στις Καστανιές Έβρου όπου πρόσφυγες επιχειρούν να περάσουν τα σύνορα και να εισέλθουν στην Ελλάδα.

Όπως φαίνεται από βίντεο που ανέβηκε στο twitter, η αστυνομία προχώρησε σε χρήση δακρυγόνων για να ελέγξει την κατάσταση.

Happening now in Kastanies #Evros where hundreds of migrants and refugees are trapped between Greece and Turkey, after Ankara stopped border controls and allowed -if not actively pushed- them there to pressure Europe. Greek police deter any crossing attempt with tear gas pic.twitter.com/M78yuSBNqQ

— Giorgos Christides (@g_christides) February 28, 2020