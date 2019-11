Γιάννης Αντετοκούνμπο: Έσκισε τη φανέλα του και έσπασε πινακίδα από τα νεύρα του

Ένα airball σε ελεύθερη βολή έβγαλε εκτός εαυτού τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος εμφανώς εκνευρισμένος έσκισε την φανέλα του και μετά έσπασε μία πινακίδα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τα έβαλε με τον εαυτό του στο ημίχρονο του αγώνα με τους Θάντερ γιατί τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως ήθελε.

Ένα air ball τον έβγαλε εκτός εαυτού, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει αρχικά στη φανέλα του και μετά σε μία πινακίδα του γηπέδου των Θάντερ.

Well...apparently Giannis was a little frustrated with how the first half went. He just kicked a hole in this thing in the hallway 😂. pic.twitter.com/h35Vol7Fo3

Ωστόσο λίγο μετά δήλωσε πως θα πληρώσει την πινακίδα. «Θα προσπαθήσω να πληρώσω για την πινακίδα ή θα σας την ανταλλάξω με μία των Μπακς όταν έρθετε στο Μιλγουόκι. Αλλά δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την ενέργεια μου, ήμουν δυσαρεστημένος από την απόδοση μου στο πρώτο μέρος», είπε χαρακτηριστικά.

"Obviously, I’ll try to pay for the sign or I can trade you guys with a Bucks sign when you guys come to Milwaukee, but there’s no excuse for that."

Giannis on breaking the sign and the WIN: pic.twitter.com/TW1eyGIQa1

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 11 Νοεμβρίου 2019