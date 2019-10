Eντυπωσιακές εικόνες από κρουαζιερόπλοιο που περνά τον Ισθμό της Κορίνθου

Το πρωί της Τετάρτης όσοι βρέθηκαν στον Ισθμό της Κορίνθου βρέθηκαν μπροστά σε ένα εντυπωσιακό θέαμα.

Το κρουαζιερόπλοιο Braemar του στόλου της Fred. Olsen Cruises, μήκους 196 μ. με 800 επιβάτες (στην πλειοψηφία τους από τη Βρετανία) και 410 μέλη πληρώματος, πέρασε από τον Ισθμό της Κορίνθου και οι εικόνες που αντίκρυσαν οι επιβάτες του αλλά και όσοι αποθανάτισαν το γεγονός, είναι -τουλάχιστον- εντυπωσιακές.

More fantastic photos of #Braemar an her rather tight squeeze through the #CorinthCanal this morning! pic.twitter.com/aLlE5bCVVP

— Fred. Olsen Cruise Lines (@FredOlsenCruise) October 9, 2019