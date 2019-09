BBC για Ελένη Αντωνιάδου: Κατάφερε να πείσει και εμάς και το Forbes

Μετά το θέμα στην Telegraph, τώρα η Ελένη Αντωνιάδου έγινε θέμα συζήτησης και στο BBC, που παραδέχεται ότι την κατέταξε στον κατάλογο με τις 100 σπουδαιότερες γυναίκες για το 2014.

Το ίδιο έγινε και με το Forbes, που την συμπεριέλαβε στη λίστα με τις 30 σημαντικότερες προσωπικότητες ηλικίας κάτω των 30 ετών, το 2015.

Το δημοσίευμα του BBC φέρει τίτλο: «Η άνοδος και η πιθανή πτώση της 31χρονης Ελένης Αντωνιάδου έχει γίνει θέμα έντονης συζήτησης στην Ελλάδα».

Επί χρόνια έδινε συνεντεύξεις παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως ερευνήτρια που εργάζεται για τη NASA, ειδική στην αναγεννητική ιατρική, δημιουργό τεχνητών οργάνων, παθιασμένη ακτιβίστρια κατά του λαθρεμπορίου οργάνων και εκπαιδεύτρια αστροναυτών. Φαίνεται όμως πως ούτε ένα ελληνικό μέσο ενημέρωσης, από τα δεκάδες στα οποία έχει δώσει συνεντεύξεις, δεν επιχείρησε ποτέ να ελέγξει εάν όλα αυτά που τις αποδίδονταν ήταν ακριβή, συνεχίζει το BBC.

Πριν από λίγες ημέρες η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως βράβευσε την κα Αντωνιάδου για τη συνεισφορά της στην επιστήμη, ανεβάζοντας στη συνέχεια και μία φωτογραφία τους στον λογαριασμό της στο Facebook.

Αυτό προκάλεσε την αντίδραση πολλών Ελλήνων επιστημόνων γράφει το δημοσίευμα.

«Έλληνας καθηγητής που διδάσκει σε γαλλικό πανεπιστήμιο αποφάσισε να ψάξει λεπτομερώς για να δει πώς ένας τόσο νέος άνθρωπος έχει καταφέρει τόσα πολλά. Όταν ανέβασε τα ευρήματά του στα social media, υπήρξε οργή στην ακαδημαϊκή κοινότητα ενώ την περίπτωσή της έψαξαν και τα Ελληνικά Hoaxes προσθέτει.

Τι πέτυχε;

Ισχυρισμός: Δούλεψε στην πρώτη τεχνητή τραχεία που φτιάχτηκε στον κόσμο και μεταμοσχεύτηκε με επιτυχία σε ασθενή

Απάντηση: Ήταν μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο UCL χωρίς στενή εμπλοκή στην επέμβαση. Η μεταμόσχευση κατέληξε σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της σύγχρονης ιατρικής, το οποίο είχε καλύψει και το BBC. Ο ασθενής πέθανε καθώς το σώμα του δεν αποδέχθηκε το μόσχευμα. Πολύ μετά τον θάνατό του, η Αντωνιάδου έδινε συνεντεύξεις στην Ελλάδα σημειώνοντας το πώς του είχε σώσει τη ζωή και το πώς ζούσε μία φυσιολογική ζωή.

Ισχυρισμός: Εργάζεται εδώ και χρόνια ως ερευνήτρια στη NASA

Απάντηση: Συμμετείχε σε καλοκαιρινό πρόγραμμα διάρκειας δέκα εβδομάδων και έβγαλε πολλές φωτογραφίες στις εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας φορώντας ρούχα με το λογότυπό της. Η NASA έχει διαψεύσει πως εργάζεται για την Υπηρεσία αλλά δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να εργάζεται με κάποια υποεργολαβία.

Ισχυρισμός: Έχει Διδακτορικό

Απάντηση: Έχει δύο μάστερ

Ισχυρισμός: Είναι επιτυχημένη entrepreneur και CEO της εταιρείας Transplants without Donors, που φτιάχνει τεχνητά μοσχεύματα

Απάντηση: Η εταιρεία της δεν εμφανίζεται πουθενά και το internet domain που κατέχει είναι ανενεργό

Ποιον έπεισε;

Τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης επί χρόνια την παρουσίαζαν και την προωθούσαν ως το μεγαλύτερο μυαλό που έχει βγάλει η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες. Υπήρξαν διάφορες βραβεύσεις. Η εταιρεία Mattel έχει φτιάξει και μία κούκλα σαν την Αντωνιάδου, στο πλαίσιο της σειράς «Sheroes».

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα τη συμπεριέλαβε σε πόστερ με τους σημαντικότερους Έλληνες του περασμένου αιώνα - μεταξύ άλλων μαζί με τον Οδυσσέα Ελύτη, τον Γιώργο Παπανικολάου, τη Μαρία Κάλλας, τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.

