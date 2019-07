Το στιγμιότυπο από τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο που προκάλεσε συζήτηση

Το καυστικό σχόλιο της Ακρίτα και η απάντηση της Έλλης Στάη με μια φωτογραφία

Τα αιχμηρά σχόλια της Έλενας Ακρίτα προκάλεσε μια φωτογραφία από τη δεξίωση για τα 45 χρόνια από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας, στο Προεδρικό Μέγαρο και έφερε κόντρα με την Έλλη Στάη.

Σχολιάζοντας τη φωτογραφία της Έλλης Στάη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Έλενα Ακρίτα έγραψε στον λογαριασμό της στο Facebook: «Έλλη Στάη Κυριάκος Μητσοτάκης. Έρωτας χωρίς ανταπόκριση αν κρίνουμε από το ύφος του; Μετά απ’ αυτό πώς θα του πάρει συνέντευξη;

Edit. Επειδή τωρα διάβασα κάποια σχόλια σε αυτή την ανάρτηση: δεν ενδιαφέρει ούτε η πρσωπική της ζωή, ούτε η εμφάνιση της. Αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι οι δημοσιογράφοι δεν χαριεντιζόμαστε κατ’ αυτόν - ή κατ’ ουδένα - τρόπο με τους πολιτικούς. Είναι αντιδεοντολογικό to say the least».

Πάντως, η ίδια η Έλλη Στάη έδωσε την απάντησή της με μια φωτογραφία της με τη σύζυγο του πρωθυπουργού Μαρέβα που ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram.

«Εγώ προτιμώ τη Μαρέβα» είναι το σχόλιο που συνοδεύει τη φωτογραφία των δύο κυριών.