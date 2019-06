Ηχηρό μήνυμα Πάιατ προς Τουρκία: Πρέπει να σταματήσει τις προβοκατόρικες ενέργειες

Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία να σταματήσει τις προκλητικές ενέργειες με τις εξορυκτικές δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο και στην κυπριακή υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ, έστειλε σήμερα το πρωί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο του Στεφανοβικείου ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρυ Πάιατ σύμφωνα με τον taxydromos.gr.

Ο κ. Πάιατ που βρέθηκε στο στρατόπεδο «YΠΛΓΟΥ (ΠΒ) ΠΕΡΙΣΣΑΚΗ Γ.» στο Στεφανοβίκειο, για την τελετή παράδοσης των 10 ελικοπτέρων CH-47D (Chinook) και των 70 ελικοπτέρων ΟΗ-58D (Kiowa Warrior), στον Ελληνικό Στρατό, σε δηλώσεις του είπε χαρακτηριστικά πως «είναι ώρα διαλόγου και όχι προκλητικών ενεργειών. Η Τουρκία πρέπει να σταματήσει τις προβοκατόρικες ενέργειες και να επιστρέψει στον διάλογο», επεσήμανε με έμφαση ο αμερικανός Πρέσβης.

Αναφερόμενος στην απόκτηση των αμερικανικών ελικοπτέρων από τον Ελληνικό Στρατό, τόνισε πως «είμαστε χαρούμενοι για αυτήν την συνεργασία». Στην τελετή παράδοσης των 80 ελικοπτέρων παρέστη και η αναπληρώτρια Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Ανν Κατάλντο και ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Παναγιώτης Ρήγας.

Τα 10 ελικοπτέρων Chinook και των 70 ελικοπτέρων Kiowa Warrior αποκτήθηκαν από τον ελληνικό στρατό μεταχειρισμένα από τις ΗΠΑ και έφτασαν στο λιμάνι του Βόλου στις 16 Μαΐου. Ακολούθως μεταφέρθηκαν στο 307 ΠΕΒ στο Στεφανοβίκειο, όπου συναρμολογήθηκαν από Έλληνες, σε συνεργασία με Αμερικανούς τεχνικούς.

Arriving now at @Hellenic_MOD Army Base at Stefanovikio for #Kiowa and #Chinook helicopter transfer ceremony. pic.twitter.com/TRAKjrum1F

— U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) 18 Ιουνίου 2019