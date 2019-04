Οι ΗΠΑ θεωρούν την Ελλάδα ασφαλή χώρα

Η Ελλάδα ξαναμπαίνει στον «σκληρό» πυρήνα των χωρών που οι ΗΠΑ θεωρούν αν μη τι άλλο ασφαλείς και σίγουρα τις «νιώθουν» πιο κοντά τους. Στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας που υπέγραψε ο Αμερικανός Πρέσβης Τζέφρι Πάιατ επεκτείνεται στα δύο χρόνια η διάρκεια της ηλεκτρονικής έγκρισης για όσους Έλληνες πολίτες επιθυμούν να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ.

Του Μαρίνου Γκασιάμη

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα «νωρίτερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέδιδαν ESTA με μονοετή ισχύ σε Έλληνες ταξιδιώτες που επισκέπτονταν τις ΗΠΑ με το καθεστώς του VISA WAIVER PROGRAM. Σε ανταπόκριση της συνεργασίας της Ελλάδας στην εφαρμογή αυτού του νόμου για τα στοιχεία των επιβατών (PNR), το Αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας επεκτείνει την ισχύ των θεωρήσεων ESTA που χορηγούνται σε Έλληνες ταξιδιώτες στα δύο χρόνια. Η αλλαγή αυτή θα τεθεί σε ισχύ σε 48 ώρες».

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή του news.gr η συγκεκριμένη υπόθεση ως προς την εφαρμογή της αποτελεί και ευρωπαϊκή οδηγία. Η υιοθέτηση των απαιτούμενων μέτρων από την Ελλάδα για τους ταξιδιώτες προς τις ΗΠΑ έκανε την Ουάσιγκτον να εισάγει και πάλι την Αθήνα στην ομάδα των χωρών που θεωρεί ασφαλείς και σίγουρα «εγγύτερα» σε αυτές.

Η ESTA, η ηλεκτρονική έγκριση ταξιδιού είναι κάτι αντίστοιχο της ταξιδιωτικής βίζας. Αντί όμως ο ενδιαφερόμενος να πηγαίνει στην πρεσβεία και να περιμένει για τις απαραίτητες διαδικασίες της έντυπης βίζας, μπορεί να κάνει την διαδικασία ηλεκτρονικά από το σπίτι του μέσω του υπολογιστή του.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας έχει ως εξής:

«Στις 4 Απριλίου ο Αμερικανός Πρέσβης Πάιατ υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας για την εφαρμογή του Νόμου στην Ελλάδα για τα Στοιχεία Επιβατών σε συνέχεια των συζητήσεων σε θέματα εφαρμογής του νόμου και αντιμετώπισης της τρομοκρατίας κατά τη διάρκεια του Στρατηγικού Διαλόγου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας τον Δεκέμβριο του 2018.

.@USAmbPyatt signs memorandum of cooperation between the United States and Greece on implementing Greece’s Passenger Name Record (PNR) law: https://t.co/dXOYDrZy2F pic.twitter.com/FvccpkdKwx

— U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) 4 Απριλίου 2019