Η Ελλάδα στέλνει πυραυλάκατο στην «αυλή» της Ρωσίας

Η Ελλάδα στέλνει μια πυραυλάκατο στην ΝΑΤΟική άσκηση SEA SHIELD 19 που θα διεξαχθεί από τις 5 μέχρι και τις 13 Απριλίου στη Μαύρη Θάλασσα. Μια περιοχή που η Ρωσία θεωρεί λίγο πολύ ως «αυλή» της, όπως ανέφερε στρατιωτικός αναλυτής στο news.gr.

Του Μαρίνου Γκασιάμη

Σύμφωνα με σχετικό tweet του 6ου αμερικανικού στόλου πρόκειται για την μεγαλύτερη πολυεθνική άσκηση στην Μαύρη Θάλασσα.

#SeaShield2019 is the largest @NATO exercise in the #BlackSea - a multinational exercise to enhance our professional relationships & improve overall coordination with our allies & partners. 🇷🇴🇧🇬🇹🇷🇺🇸🇨🇦🇬🇷🇳🇱https://t.co/2oHicU4DFM pic.twitter.com/XsqofW5Ucp

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) 3 Απριλίου 2019