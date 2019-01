Το tweet του Τσιτσιπά μετά τον αποκλεισμό -«Ένα μεγάλο ευχαριστώ…»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τενίστας ηττήθηκε εύκολα με σετ 3-0 σε 1 ώρα και 47 λεπτά από τον Ισπανό Ραφαέλ Ναδάλ που έπαιξε... μαγικό τένις και δεν άφησε κανένα περιθώριο στον νεαρό αντίπαλό του.

Λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό κι αφού πλέον το μυαλό του είχε καθαρίσει, ο Τσιτσιπάς έγραψε στο twitter:

«Ένα μεγάλο χειροκρότημα και συγχαρητήρια στον Ράφα Ναδάλ και την ομάδα του γιατί πηγαίνουν το τένις σε άλλη διάσταση. Είναι κάτι παραπάνω από έμπνευση για εμένα ο τρόπος που αγωνίζεται. Μακάρι την επόμενη φορά να τον κοντράρω περισσότερο.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους για τη στήριξη αυτές τις δύο εβδομάδες στη Μελβούρνη. Αγαπώ αυτή την πόλη».

Big applause and congrats to @RafaelNadal and his whole team for bringing tennis to another dimension. His game is more than inspiring to me. I really hope to get closer next time.

Big thanks to everyone for your support these two weeks here in Melbourne. I love this city!

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) 24 Ιανουαρίου 2019