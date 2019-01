Μέσα στο 2019 η έκδοση των νέων αστυνομικών ταυτοτήτων

Ποια στοιχεία θα περιλαμβάνουν

Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για την έκδοση των νέων αστυνομικών ταυτοτήτων.

Οι νέες ταυτότητες θα έχουν το μέγεθος πιστωτικής κάρτας. Ο διαγωνισμός για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων αναμένεται να γίνει μέσα στο 2019.

Για τις νέες ταυτότητες στην Ελλάδα έχει δημοσιευτεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας θα είναι τα εξής:

Ζώνη 1

- Θυρεός Ελληνικής Δημοκρατίας

- Όνομα της Χώρας (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / HELLENIC REPUBLIC)

- Τύπος εγγράφου (ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / IDENTITY CARD)

- To σήμα του ICAO για την ύπαρξη RFID chip

- Αριθμός ταυτότητας (ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / CARD NUMBER)

Ζώνη 2

- Επώνυμο / Surname

- Όνομα / Name

- Φύλο / Sex (Άρρεν / Θήλυ - Male / Female)

- Ημερομηνία γέννησης / Date of birth

- Ιθαγένεια / Nationality

Ζώνη 3

- Ημερομηνία λήξης / Date of expiry

- Αριθμός Πρόσβασης Κάρτας (CAN - Card Access Number)

- Αρχή έκδοσης

Ζώνη 4

- Υπογραφή κατόχου / Signature of bearerΖώνη 5

- Φωτογραφία κατόχου σε πλαίσιο διαστάσεων 37 x 30 mm

Ζώνη 6

- Όνομα πατέρα / Father's name

- Όνομα μητέρας / Mother's name

- Τόπος γέννησης / Place of birth

- Ημερομηνία έκδοσης / Date of issue

- Ομάδα αίματος / Blood type (προαιρετικά)

- Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

Ζώνη 7

Στη Ζώνη Μηχανικής Ανάγνωσης του δελτίου ταυτότητας, αποτυπώνονται δεδομένα με μηχανικά αναγνώσιμους χαρακτήρες OCR-B, σύμφωνα με το έγγραφο 9303 του ICAO.