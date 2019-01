Θρίαμβος Τσιτσιπά και Σάκαρη – Νίκησαν Φέντερερ και Μπένσιτς

Με νίκη επί της Ελβετίας του Φέντερερ αποχαιρέτησαν το Hopman Cup οι Έλληνες.

Οι δυο Έλληνες κέρδισαν με 4-3(4), 2-4, 4-3(4) τους Ελβετούς Φέντερερ-Μπένσιτς σε 1΄22 και έγραψαν ιστορία!

Ο Στέφανος και η Μαρία πέτυχαν κάτι σπουδαίο στο Περθ και αφιέρωσαν τη νίκη τους στους ομογενείς που γέμισαν ένα κομμάτι της εξέδρας και τους στήριξαν όλες τις ημέρες με τις φωνές τους και τα χειροκροτήματα τους.

Ο Έλληνας τενίστας μιλώντας στην κάμερα του τουρνουά μετά από την ολοκλήρωση του αγώνα είπε: «Δεν χρειάζονται λόγια. Ήταν τόσο συγκινητικό που το έκανα αυτό με τη Μαρία εδώ στο Περθ. Αν μου είχατε πει πως θα είχαμε δύο νίκες στους ομίλους με μια τόσο καλή ομάδα όπως η Ελβετία, θα σας έλεγα ψεύτη! Αλλά το κάναμε! Είναι απίστευτο. Πολλά ευχαριστώ στους φιλάθλους, νιώθαμε λες και παίζαμε στο σπίτι, λες και παίζαμε στην Αθήνα, το κοινό είναι εκπληκτικό... Υίποτα περισσότερο, είναι απλά εξωπραγματικό».

Here we go. It's time for the mixed doubles decider between 🇬🇷 and 🇨🇭 #HopmanCup pic.twitter.com/zua1FIcwhq

— Hopman Cup (@hopmancup) 3 Ιανουαρίου 2019