Ελληνοτουρκικό επεισόδιο σε αγώνα του NBA

Ένταση επικράτησε κατά την διάρκεια του παιχνιδιού των Μιλγούκι Μπακς με τους Νιού Γιορκ Νικς. Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο κατάφερε να νικήσει για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες την ομάδα της Νέας Υόρκης, με τον Τούρκο σέντερ Καντέρ να έχει νεύρα και να ζητάει τον λόγο από τον «Greek Freak» σε επίμαχη φάση του παιχνιδιού.

Οι δύο παίκτες κόλλησαν τα πρόσωπα τους κι άρχισαν τα… γαλλικά, με τους ψυχραιμότερους να τους χωρίζουν. Τελικά, ο Καντέρ χρεώθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή κι αποβλήθηκε από το παιχνίδι.

Kanter gets ejected after getting in Giannis' face 👀 pic.twitter.com/apBEcwhB0R

— FOX Sports Wisconsin (@fswisconsin) 28 Δεκεμβρίου 2018