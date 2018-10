Κυκλώματα διακίνησης μεταναστών βάζουν ανήλικους οδηγούς στα βαν

Το σκεπτικό των διακινητών είναι ότι αν συλληφθούν ο νόμος θα είναι ευνοϊκός

Ανήλικους ως οδηγούς σε βανάκια που μεταφέρουν παράνομα πρόσφυγες και μετανάστες επιστρατεύουν μέλη κυκλωμάτων διακίνησης, όπως διαπιστώνει η ΑΡΣΙΣ, Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, με αφορμή την 18η Οκτωβρίου που έχει οριστεί ως Πανευρωπαϊκή Ημέρα Ενάντια στην Εμπορία Ανθρώπων.

«Τον τελευταίο χρόνο μας απασχολεί σοβαρά το φαινόμενο, καθώς υπήρξαν περιπτώσεις ανηλίκων που οι διακινητές έβαλαν πίσω από το τιμόνι με το σκεπτικό ίσως ότι, αν συλληφθούν, ο νόμος θα είναι ευνοϊκός» εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κοινωνική λειτουργός, συντονίστρια ξενώνων ασυνόδευτων ανηλίκων ΑΡΣΙΣ, Ίριδα Πανδίρη, προσθέτοντας ότι πολλές φορές οι διακινητές επιλέγουν ως συνοδηγούς ανήλικα παιδιά, για να δίνουν την εντύπωση ότι μέσα στο όχημα βρίσκεται οικογένεια.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι τον περασμένο Μάιο, αστυνομικοί του τμήματος συνοριακής φύλαξης Σαπών συνέλαβαν ως οδηγό ενός οχήματος που μετέφερε 17 ανθρώπους, έναν 15χρονο από τη Συρία, ενώ ένας 17χρονος Πακιστανός που είχε την «αποστολή», προσπάθησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα την εκτροπή του οχήματος και τον τραυματισμό των επιβατών.

«Τα παιδιά αυτά, ηλικίας 15 έως 17 χρόνων, προέρχονται κυρίως από αγροτικές οικογένειες και έμαθαν να οδηγούν τρακτέρ ή άλλα αγροτικής χρήσεως οχήματα στον τόπο τους. 'Οπως διαπιστώσαμε, είτε ανήκουν στην ίδια ομάδα των διακινούμενων είτε οι διακινητές τα χρησιμοποιούν για να ξεπληρώσουν το χρέος από το ταξίδι τους» συμπλήρωσε η κ.Πανδίρη.

Παράλληλα, η ΑΡΣΙΣ, από τις αρχές του 2018, έχει εντοπίσει περίπου 500 ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες ή μετανάστες, κυρίως στις πιάτσες λαθραίων τσιγάρων, οι οποίοι είναι άστεγοι και βρίσκουν προσωρινό καταφύγιο σε εγκαταλειμμένα κτίρια της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, άλλα περίπου 250 παιδιά από βαλκανικές χώρες, ζουν κι εργάζονται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, εκτεθειμένα σε ακραίες συνθήκες που τα καθιστούν εύκολα θύματα του εμπορίου ανθρώπων.

Στις δράσεις της ΑΡΣΙΣ για την προστασία ανηλίκων περιλαμβάνονται οι Ομάδες Κοινωνικής Εργασίας (Streetwork), οι ξενώνες φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ όπου φέτος έχουν βρει καταφύγιο 48 παιδιά, χώροι εξειδικευμένης φροντίδας μέσα στους προσφυγικούς καταυλισμούς (Safe Ζονε), τα Κέντρα Υποστήριξης Νέων και η Υπηρεσία Παιδικής Προστασίας.

Η δράση ευαισθητοποίησης υποστηρίζεται από το πρόγραμμα PIER - Protection, Integration and Education for Refugees in Greece, Italy and Austria.