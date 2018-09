Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου – 9 με 10 μποφόρ στο Αιγαίο

Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φθάνουν κατά τόπους τα 9 με 10 μποφόρ.

Για τον Αργοσαρωνικό δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των υδροπτέρυγων. Κλειστή είναι η γραμμή Πέραμα-Παλούκια, Αρκίτσα-Αιδηψός, Ρίο-Αντίρριο, Πρίνος-Καβάλα και Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη.

Ανοιχτή είναι η γραμμή Κεραμωτή-Θάσος, ενώ από το Βόλο για τις Σποράδες τα δρομολόγια γίνονται μόνο με πλοία συμβατικού τύπου.

Windstorm beginning in the #Cyclades, #Greece. Gusts up to 100 km/h on Amorgos Island early this afternoon. Video: Dimitris Tholaria / partners @cycloneorhodes pic.twitter.com/xym6xCIaMt

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) 26 Σεπτεμβρίου 2018