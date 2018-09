Βίντεο – ντοκουμέντο από τη στιγμή της δολοφονίας του Π. Φύσσα

Βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής την ώρα της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα από το μέλος της Χρυσής Αυγής, Γιώργο Ρουπακιά, το 2013, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το ερευνητικό κέντρο Forensic Architecture, στο οποίο η οικογένεια Φύσσα έχει αναθέσει την ανεξάρτητη διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες για το τι συνέβη το μοιραίο βράδυ της 18ης Σεπτεμβρίου.

Η οικογένεια Φύσσα προσέγγισε το κέντρο τον Απρίλιο του 2017 και η έρευνα ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2017. Από το αποτέλεσμα της μελέτης προέκυψε μία λεπτομερής αναφορά των γεγονότων που οδήγησαν στην δολοφονία.

Η μελέτη πήρε τη μορφή βίντεο 43 λεπτών και συνοδευτικής αναφοράς 49 σελίδων - ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.

Η μελέτη, όπως αναφέρει το ερευνητικό κέντρο, επιβεβαίωσε την οργανωμένη φύση της επίθεσης, αλλά και έθεσε νέα ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο των αστυνομικών στην υπόθεση και την αποτυχία τους να αποτρέψουν την δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Five years ago today, Greek anti-fascist rapper Pavlos Fyssas was murdered by a member of the neo-Nazi organisation Golden Dawn. The resulting trial could bring down the group. A text report & video summary of our investigation is now available: https://t.co/GTH1ZB4j9d #GDtrial

— Forensic Architecture (@ForensicArchi) 18 Σεπτεμβρίου 2018