«Παιδιά 5 ετών βιάζονται και άνθρωποι προσπαθούν να αυτοκτονήσουν στη Μόρια»

Θλίψη προκαλεί το ρεπορτάζ του Al Jazeera για τις άθλιες συνθήκες κράτησης και διαβίωσης στο κέντρο υποδοχής προσφύγων της Μόριας, στη Λέσβο.

Πρόσφτατα, η περιφέρεια βορείου Αιγαίου γνωστοποίησε ότι ο χώρος λειτουργίας του Κέντρου θεωρείται ακατάλληλος και επικίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον και πρέπει να κλείσει.

Τώρα, το Al Jazeera, δημοσιεύει ένα βίντεο για την ζωή στο κέντρο, όπου στοιβάζονται σε κοντέινερς υπεράριθμοι πρόσφυγες - οικογένειες και μικρά παιδιά: 9.000 άνθρωποι σε ένα χώρο με υποδομές για 3.000.

«Παιδιά βιάζονται. Περιορισμένοι χώροι. Ανύπαρκτες τουαλέτες. Θα μπορούσατε να επιβιώσετε ως αιτών άσυλο στη Μόρια;» αναφέρεται στο βίντεο.

Στο δραματικό ρεπορτάζ η Λουίζ Ρολάν-Γκοσλέν από τους «Γιατρούς Χωρίς Σύνορα» περιγράφει την δραματική κατάσταση: «Παιδιά γύρω σου κάνουν απόπειρες αυτοκτονίας. Η ψυχική σου υγεία επιδεινώνεται γρήγορα στον καταυλισμό στο ελληνικό νησί της Λέσβου. «Είχαμε νεαρούς ασθενείς ηλικίας ακόμη και πέντε ετών που τους βίασαν στη Μόρια. Αυτός ο φόβος συντρίβει τους ανθρώπους.»

Children getting raped. Living in cramped spaces. No toilets. Could you survive as an asylum seeker in Moria? pic.twitter.com/8PiLlVu2bo

— AJ+ (@ajplus) 13 Σεπτεμβρίου 2018