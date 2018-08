Απίστευτος ο Τσιτσιπάς υπέταξε τον Τζόκοβιτς

Έχουμε πει πολλές φορές πως αυτό το παιδί είναι γεννημένο για μεγάλα πράγματα και συνεχώς βρίσκει τον τρόπο να το επιβεβαιώνει. Ο λόγος για τον Στέφανο Τσιτσιπά που δεν σταματά να δείχνει σε όλους πόσο σπουδαίος τενίστας θα γίνει -και είναι ήδη!

Ο νεαρός πρωταθλητής μας πρόσθεσε μια ακόμα σημαντικότατη στιγμή στην καριέρα του, επικρατώντας με 2-1 (6-3, 6-7 (5-7), 6-3) του τεράστιου Νόβακ Τζόκοβιτς (νο. 10 στην κατάταξη), παίρνοντας την πρόκριση για την επόμενη φάση του Rogers Cup που διεξάγεται στο Τορόντο, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σβέρεβ-Μεντβέντεβ. Με την μέχρι στιγμής πορεία του, αναμένεται να ανέβει στο Νο. 23 της Παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Τσιτσιπάς ήταν πραγματικά εξαιρετικός κόντρα στον Σέρβο, δεν έχασε το σερβίς του και στο πρώτο και τρίτο σετ δεν άφησε σε κανένα σημείο τον σπουδαίο αντίπαλό του να τον αμφισβητήσει. Ειδικά στο τρίτο η προσπάθεια του ήταν εξαιρετική, καθώς παρότι είδε τον Τζόκοβιτς να ισοφαρίζει στο τάι μπρέικ σε 1-1, δεν λύγισε και πήρε την πανάξια νίκη. Όλα αυτά, απέναντι σε έναν τενίστα τεράστια κλάσης, ο οποίος πριν από λίγο καιρό κατέκτησε το Γουίμπλεντον!

Αυτή ήταν η πέμπτη φορά που ο Τσιτσιπάς νικά τενίστα που βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα και μάλιστα στην παρθενική του συμμετοχή στο Rogers Cup!



First ever win over Djokovic.

First time into a Masters 1000 quarter-final.@StefTsitsipas scores massive win over Djokovic 6-3 6-7(5) 6-3.#RogersCup pic.twitter.com/V73JsabbVg

— Tennis TV (@TennisTV) 9 Αυγούστου 2018