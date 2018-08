Έντονη αντίδραση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στη μεταγωγή Κουφοντίνα

Κατηγορηματικά καταδικάζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τη μεταγωγή του Δημήτρη Κουφοντίνα στις αγροτικές φυλακές Βόλου. «Παρακολουθήσαμε στα ΜΜΕ ότι ο καταδικασμένος τρομοκράτης, Δημήτρης Κουφοντίνας, μεταφέρθηκε από μια φυλακή υψίστης ασφαλείας σε μια – όπως ονομάζεται – ανοιχτή αγροτική φυλακή υπό χαλαρότερους περιορισμούς και τη δυνατότητα μείωσης της καταδίκης του. Ο Κουφοντίνας καταδικάστηκε για 11 δολοφονίες, μεταξύ αυτών και μελών του προσωπικού της αμερικανικής πρεσβείας» δήλωσε η εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, Χέδερ Νάουερτ και πρόσθεσε:

«Δεν έδειξε μεταμέλεια και συνεχίζει να εμπνέει την επόμενη γενιά τρομοκρατών να συνεχίσουν στα χνάρια του. Καταδικάζουμε τις άδειες ή οποιαδήποτε ελάφρυνση της ποινής φυλάκισής του με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο».

We understand convicted Greek terrorist Dimitris Koufontinas was moved to a farm prison w/ lighter restrictions. He murdered 11 including U.S. personnel & is inspiring the next generation of terrorists. We condemn in the strongest terms furloughs or any easing of his prison stay.

— Heather Nauert (@statedeptspox) 3 Αυγούστου 2018