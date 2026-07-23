Τι ψάχνουν οι καταναλωτές πριν την αγορά ενός αυτοκινήτου

0

Οι πέντε βασικές τάσεις

Η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία διανύει μία από τις πιο μεταβατικές περιόδους στην ιστορία της. Η ηλεκτροκίνηση μπήκε στη ζωή μας όχι ως έννοια, αλλά ως πράξη, ενώ η τεχνολογία των αυτοκινήτων έχει ανέβει κατακόρυφα και είναι αυτή που εξυπηρετεί όλο και περισσότερες ανάγκες του οδηγού και των επιβατών. Προπάντων, όμως, κάνει τα οχήματα πιο ασφαλή.

Ενώ η καινοτομία σε ολόκληρη την παραγωγή επιταχύνεται, το μεγαλύτερο σημείο αναφοράς παραμένει ο καταναλωτής, του οποίου οι προσδοκίες σχετικά με την αξία, την πρόσβαση και την εμπειρία αλλάζουν συνεχώς. Οι καταναλωτές αναζητούν την αξία, την εξυπηρέτηση, την εμπιστοσύνη στη μάρκα, την ποιότητα και την καινοτομία. Η αύξηση των τιμών των αυτοκινήτων και το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης ανάγκασαν τους καταναλωτές να σκέφτονται περισσότερο για την αγορά ενός αυτοκινήτου. Πλέον το αυτοκίνητο έγινε ένα ακριβό καταναλωτικό αγαθό, αναγκάζοντας το σύνολο των καταναλωτών να επανεξετάσουν τι πραγματικά ορίζει την αξία στην κινητικότητα και τι περιμένουν από τις μάρκες οχημάτων.

Για περισσότερο από μία δεκαετία, η Παγκόσμια Μελέτη Καταναλωτών Αυτοκινήτου της Deloitte έχει χρησιμεύσει ως πρίσμα για την εξέταση του εξελισσόμενου τοπίου. Η φετινή έκδοση συνεχίζει αυτήν την παράδοση, αντλώντας πληροφορίες από περισσότερους από 28.500 καταναλωτές σε 27 βασικές αγορές αυτοκινήτων παγκοσμίως.

Αναλύοντας τα δεδομένα, προέκυψαν πέντε βασικές τάσεις. Η παγκόσμια ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV) φαίνεται άνιση μεταξύ των περιοχών, ενώ το ενδιαφέρον για τα υβριδικά συνεχίζει να ενισχύεται, καθώς οι καταναλωτές εξισορροπούν την προσιτή τιμή, την πρόσβαση στη φόρτιση και την καθημερινή πρακτικότητα.

Η πιστότητα στην επωνυμία συνεχίζει να μεταβάλλεται. Η Ιαπωνία έχει τον πρώτο λόγο στην αξιοπιστία, ενώ αποτελεί επιλογή για πολλούς ιδιοκτήτες που αγοράζουν για πρώτη φορά αυτοκίνητο.

Οι καταναλωτές αποδίδουν τη μεγαλύτερη αξία στις συνδεδεμένες λειτουργίες που ενισχύουν την ασφάλεια και την προστασία, ενώ οι ανησυχίες σχετικά με την κοινή χρήση δεδομένων παραμένουν υψηλές.

Τέλος, δίνουν προτεραιότητα στην ποιότητα των υπηρεσιών και την εμπιστοσύνη για μετά από την αγορά του αυτοκινήτου με τη συνδεσιμότητα να αποτελεί σημαντικό κριτήριο, ενώ θέλουν να έχουν και τη δυνατότητα αναβαθμίσεων.