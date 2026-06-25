Το The Ellinikon Sports Park κάνει σήμερα την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στο Ράλλυ Ακρόπολις

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Με έκταση 287.000 τετραγωνικών μέτρων, το Αθλητικό Πάρκο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιμέρους υποδομές της νέας αστικής ανάπτυξης που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ελληνικό

Η εκκίνηση του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις από το Ελληνικό σήμερα το απόγευμα δεν σηματοδοτεί μόνο την έναρξη ενός από τους ιστορικότερους αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC). Αποτελεί ταυτόχρονα και μια πρώτη ευκαιρία για το ευρύ κοινό να γνωρίσει από κοντά ένα σημαντικό τμήμα των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων που δημιουργούνται στο πλαίσιο της μεγάλης ανάπλασης του Ελληνικού που είναι σε πλήρη εξέλιξη από την Lamda Development.

Η υπερειδική διαδρομή του αγώνα θα διεξαχθεί στο The Ellinikon Sports Park, το νέο αθλητικό κέντρο που αναπτύσσεται στην έκταση του πρώην αεροδρομίου και το οποίο αναμένεται να ανοίξει σταδιακά τις πύλες του μέσα στους επόμενους μήνες. Με έκταση 287.000 τετραγωνικών μέτρων, το Αθλητικό Πάρκο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιμέρους υποδομές της νέας αστικής ανάπτυξης που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ελληνικό.

Οι χιλιάδες φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού που θα βρεθούν στην υπερειδική διαδρομή θα έχουν έτσι την ευκαιρία να αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα ενός χώρου που σχεδιάζεται να λειτουργήσει ως κέντρο αθλητισμού, άσκησης και ευεξίας για επαγγελματίες αθλητές, συλλόγους αλλά και για το ευρύ κοινό.

Όπως έχει ανακοινωθεί από την LAMDA Development, πρόκειται για μια εγκατάσταση που έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ανοιχτή και προσβάσιμη σε όλους, δίνοντας την δυνατότητα καθημερινής χρήσης τόσο σε αθλητές υψηλού επιπέδου όσο και σε ερασιτέχνες, οικογένειες, παιδιά και κατοίκους της Αττικής που αναζητούν χώρους άθλησης και αναψυχής. Το The Ellinikon Sports Park περιλαμβάνει εγκαταστάσεις ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις, στίβου και υγρού στίβου, χώρους εκγύμνασης και αποκατάστασης, καθώς και ξενώνες φιλοξενίας αθλητών. Οι υποδομές έχουν σχεδιαστεί με προδιαγραφές διεθνών ομοσπονδιών, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν τόσο την καθημερινή προπόνηση όσο και τη φιλοξενία αγώνων και διοργανώσεων υψηλού επιπέδου.

Στην πλήρη ανάπτυξή του, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, το συγκρότημα θα διαθέτει γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τένις, εγκαταστάσεις στίβου, κέντρο υγρού στίβου, αθλητικούς ξενώνες με 124 δωμάτια, χώρους ευεξίας και αποκατάστασης, καθώς και εκτεταμένες υπαίθριες περιοχές για τρέξιμο, ποδηλασία και άλλες δραστηριότητες. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επίσης μεγάλοι ανοιχτοί χώροι πρασίνου και αναψυχής, ενώ η Sports Plaza και ο χώρος εκδηλώσεων Spiral θα μπορούν να φιλοξενούν αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών έχει προβλεφθεί χώρος στάθμευσης περίπου 1.000 οχημάτων.

Η επιλογή του χώρου για τη διεξαγωγή της υπερειδικής του EKO Ράλλυ Ακρόπολις δεν είναι τυχαία. Οι νέες εγκαταστάσεις έχουν σχεδιαστεί με στόχο να μπορούν να φιλοξενούν μεγάλες διοργανώσεις διεθνούς εμβέλειας, προσφέροντας παράλληλα καθημερινή πρόσβαση στους πολίτες. Η διοργάνωση δίνει έτσι μια πρώτη εικόνα του τρόπου με τον οποίο ο χώρος θα αξιοποιηθεί στο μέλλον, συνδυάζοντας αθλητισμό, ψυχαγωγία και δημόσια χρήση.

Το άνοιγμα των επιμέρους εγκαταστάσεων αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο φετινό καλοκαίρι, με σταδιακή παράδοση των χώρων ποδοσφαίρου, στίβου, τένις και μπάσκετ. Μέχρι τότε, η υπερειδική του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις θα προσφέρει μια πρώτη γεύση από έναν χώρο που φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον σύγχρονα αθλητικά κέντρα της χώρας, ενταγμένο στη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στο Ελληνικό και στο παραλιακό μέτωπο της Αθήνας.