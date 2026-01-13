0

Μειώθηκε η δημοφιλία της κατά 1,4% σε σχέση με το 2024

Η Volkswagen παρέδωσε περίπου 4,73 εκατομμύρια οχήματα παγκοσμίως το 2025, διατηρώντας τις συνολικές παραδόσεις σχεδόν στα επίπεδα του προηγούμενου έτους (-1,4%).

Ιδιαίτερα θετική ήταν η πορεία της Volkswagen στην Ευρώπη, όπου οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1.318.100 οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 5,1% σε ετήσια βάση. Σημαντική ανάπτυξη καταγράφηκε επίσης στη Νότια Αμερική (+18,5%), ενώ το περιβάλλον της αγοράς στην Κίνα (-8,4%) αποτέλεσε πρόκληση. Οι αμερικανικοί δασμοί επηρέασαν αισθητά τις παραδόσεις στη Βόρεια Αμερική (-8,2%).

Η ζήτηση για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (BEV) διατηρήθηκε σε σταθερά επίπεδα, καθώς η Volkswagen παρέδωσε περίπου 382.000 αυτοκίνητα παγκοσμίως το 2025, με το μερίδιό τους επί του συνόλου των παραδόσεων να διαμορφώνεται στο 8,1%. Παράλληλα, η μάρκα παραμένει στην κορυφή της ευρωπαϊκής αγοράς τόσο στα οχήματα με συμβατικά συστήματα κίνησης όσο και στα αμιγώς ηλεκτρικά. Στη Γερμανία, την εγχώρια αγορά της Volkswagen, το μερίδιο της μάρκας σε όλους τους τύπους κίνησης ανήλθε στο 19,6%, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Αρχή Οδικών Μεταφορών της Γερμανίας (KBA), καταγράφοντας ετήσια αύξηση 0,5%, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.