Η Κίνα θα επιτρέψει εκ νέου τις εξαγωγές κάποιων εξαρτημάτων που παράγει η εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών Nexperia

Ανάσα για τις αυτοκινητοβιομηχανίες της Ευρώπης

Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι σκοπεύει να εξαιρέσει κάποιες παραγγελίες από την απαγόρευση που έχει επιβάλει στις εξαγωγές προς την Ευρώπη ηλεκτρονικών εξαρτημάτων της εταιρείας Nexperia, μια απόφαση που ελήφθη λόγω των διαφορών του Πεκίνου με τις ολλανδικές αρχές και η οποία έχει προκαλέσει αναταράξεις στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Η Nexperia, μια ολλανδική εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών η μητρική της οποίας είναι κινεζική, βρίσκεται στο επίκεντρο διαμάχης μεταξύ της Κίνας και της Ολλανδίας, εξαιτίας της οποίας οι αυτοκινητοβιομηχανίες ανησυχούν για το ενδεχόμενο αναστολής της παραγωγής στην Ευρώπη.

«Θα εξετάσουμε διεξοδικά την πραγματική κατάσταση των εταιρειών και θα χορηγήσουμε εξαιρέσεις στις εξαγωγές που πληρούν τα κριτήρια», δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου.

Η επανέναρξη των εξαγωγή από την Nexperia αποτελεί μέρος συμφωνίας στην οποία κατέληξαν ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ μετά από συνομιλίες στη Νότια Κορέα την Πέμπτη, ανέφερε η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές.

Αντιπρόσωποι της Κίνας και της ΕΕ επίσης συζήτησαν για το θέμα στη διάρκεια συνάντησής τους στις Βρυξέλλες την Πέμπτη, πρόσθεσε η εφημερίδα.

Η εταιρεία, με έδρα την Ολλανδία, εξαγοράστηκε το 2018 από μια κινεζική εταιρεία. Ωστόσο, στα τέλη Σεπτεμβρίου επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας, η ολλανδική κυβέρνηση ανέλαβε τον έλεγχο της Nexperia.

Σε αντίδραση το Πεκίνο απαγόρευσε την επανεξαγωγή των προϊόντων της εταιρείας από την Κίνα στην Ευρώπη, προκαλώντας γεωπολιτική ένταση και ανησυχίες στις αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες χρησιμοποιούν εκτενώς τα μικροτσίπ της Nexperia στα ενσωματωμένα ηλεκτρονικά τους συστήματα.

Η Nexperia παράγει σχετικά απλές τεχνολογίες όπως διόδους, ρυθμιστές τάσης και τρανζίστορ, οι οποίες ωστόσο είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς τα οχήματα βασίζονται ολοένα και περισσότερο σε ηλεκτρονικά συστήματα.

Τα μικροτσίπ της εταιρείας χρησιμοποιούνται κυρίως στα αυτοκίνητα, αλλά και σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών εξαρτημάτων και ηλεκτρονικών συσκευών. Κατασκευάζονται στην Ευρώπη προτού σταλούν στην Κίνα για την τελική τους επεξεργασία και στη συνέχεια επανεξάγονται προς Ευρωπαίους πελάτες.