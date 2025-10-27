Το νέο Citroen C3 1.2T 100ps αλλάζει τα δεδομένα της κατηγορίας

0

Εμπνέει εμπιστοσύνη και προσφέρει ευχαρίστηση στον οδηγό

Μόνο η τελευταία γενιά πούλησε 1,5 εκατομμύριο αυτοκίνητα, ενώ στην Ελλάδα ταξινομήθηκαν 26.500 μονάδες. Ο λόγος για το Citroen C3 που εδώ και χρόνια γνωρίζει καλά την πετυχημένη συνταγή των πωλήσεων. Όμως η αποστολή των Γάλλων είναι δύσκολη, αφού βρίσκονται σε μια κατηγορία που έχει έντονο ανταγωνισμό και μεγάλες απαιτήσεις.

Αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα συμπαγές αυτοκίνητο, με εντελώς διαφορετική σχεδίαση. Τόλμησαν μια διαφορετική σχεδιαστική φιλοσοφία, με καθαρές γραμμές. Πλέον το μοντέλο τετραγωνίστηκε, στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν νέα ήθη στον σύγχρονο σχεδιασμό. Το μοντέλο μεγάλωσε, ξεπερνώντας τώρα σε μήκος το φράγμα των τεσσάρων μέτρων. Το μήκος είναι 4,01μ, το πλάτος 1,75μ και το ύψος 1,57, με το μεταξόνιο να βρίσκεται στα 2,57μ, ενώ η απόσταση από το έδαφος αγγίζει τα 19,5 εκατοστά.

Οι καμπύλες που γνωρίζαμε έχουν δώσει τη θέση τους στις ακμές και τις ευθείες γραμμές. 'Αλλαξε ριζικά έχοντας ως στόχο να προσφέρει στον οδηγό την ουσία της οδηγικής απόλαυσης, ενώ πάνω από όλα βάζει την καλή σχέση τιμής- αξίας. Το νέο, μεγάλο σήμα αποτελεί την ταυτότητα του μοντέλου.

Στο εσωτερικό υπάρχει μίνιμαλ φιλοσοφία. Το ταμπλό χωρίζεται σε δύο επίπεδα, ενώ τα υλικά είναι σκληρά, αλλά καλής ποιότητας. Ο πίνακας οργάνων είναι τοποθετημένος ψηλά, παραπέμποντας σε head-up display. Στο κέντρο του ταμπλό υπάρχει μια οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας με διαγώνιο 10,25 ίντσες προσφέρει ασύρματη σύνδεση με Android Auto και Apple CarPlay. Είναι εύκολη στην χρήση της, έχει απλά γραφικά και πολύ καλή απόκριση. Η ρύθμιση του κλιματισμού γίνεται από ξεχωριστό πάνελ. Υπάρχουν αρκετοί αποθηκευτικοί χώροι ανεβάζοντας την εργονομία σε πολύ καλά επίπεδα. Ακόμα και οι πίσω επιβάτες, έχουν στις πόρτες υποδοχές που θα φιλοξενήσουν μπουκάλια ή άλλα αντικείμενα. Πίσω θα βολευτούν άνετα δύο άτομα και με παραχωρήσεις ένα τρίτο, ενώ όσον αφορά το χώρο αποσκευών ο όγκος του είναι 328 λίτρα, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων ο χώρος μετατρέπεται σε 1180 λίτρα.

Κάτω από το καπό είναι τοποθετημένος ο τρίτης γενιάς 1.200άρης PureTech που αποδίδει 101 άλογα και 205 Nm ροπής. Από τα πρώτα κιόλας μέτρα διαπιστώσαμε ότι συνεργάζεται άριστα με το 6άρι χειροκίνητο σασμάν. Το γαλλικό μοντέλο από τη στάση μέχρι και τα πρώτα 100χλμ/ώρα θέλει σε 10,6 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 160χλμ/ώρα. Σύμμαχος των επιδόσεων αποτελεί το χαμηλό βάρος των 1.151 κιλών, τονίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Μπορεί το νέο C3 να μη βάζει φωτιά στην άσφαλτο, όμως σίγουρα εμπνέει εμπιστοσύνη. Ο οδηγός έχει ψηλή θέση οδήγησης, με αποτέλεσμα να έχει καλή περιφερειακή οπτική. Ο ήχος του κινητήρα παραμένει διακριτικός (μην ξεχνάμε ότι είναι τρικύλινδρος), ενώ ακούγονται κάποιοι αεροδυναμικοί θόρυβοι στις υψηλές ταχύτητες.

Η μέση κατανάλωση καυσίμου κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής οδήγησης κυμάνθηκε κοντά στα 6 λίτρα για τα 100χλμ, ενώ στο ταξίδι είδαμε κατανάλωση λίγο κάτω από τα 5,5 λίτρα για τα 100χλμ. Το σίγουρο είναι ότι προσφέρει ευχαρίστηση, ενώ ο οδηγός θα κάνει την δουλειά του χωρίς να χρειαστεί να δαπανήσει μια περιουσία.

Στα αρνητικά βάζουμε τον θόρυβο του κινητήρα, το ψηλό κατώφλι φόρτωσης του αποθηκευτικού χώρου, τα φρένα που έχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης και τα σκληρά πλαστικά στην καμπίνα. Από την άλλη, στα θετικά βάζουμε την τιμή κτήσης η οποία είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική, την πολύ καλή οδηγική συμπεριφορά με τις αναρτήσεις να κάνουν άριστα την δουλειά τους και την πρακτικότητα. Η βασική έκδοση του μοντέλου ξεκινάει από τα 16.900 ευρώ.