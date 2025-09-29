Η Stellantis έχει περικόψει 10.000 θέσεις εργασίας στην Ιταλία σε τέσσερα χρόνια

0

Σύμφωνα με τους συνδικαλιστές της αυτοκινητοβιομηχανίας που περιλαμβάνει τις μάρκες Fiat, Lancia και Alfa Romeo

Η Stellantis έχει περικόψει σχεδόν 10.000 θέσεις εργασίας στην Ιταλία τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ενώ η παραγωγή οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των βαν και των μικρών φορτηγών, έχει μειωθεί κατά το ήμισυ από το 2004, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του συνδικάτου Fiom-Cgil.

Η Stellantis περιλαμβάνει τις ιταλικές μάρκες Fiat, Lancia και Alfa Romeo, οι οποίες μείωσαν σημαντικά τις δραστηριότητές τους τα τελευταία χρόνια, ενώ η εταιρεία αντιμετώπισε τις ευρύτερες προκλήσεις της ηλεκτροκίνησης και του ανταγωνισμού από την Κίνα, αναφέρει το Reuters.

Το εργατικό δυναμικό της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ιταλία μειώθηκε σε 27.632 άτομα στο τέλος του 2024, από 37.288 στο τέλος του 2020, και η παραγωγή οχημάτων μειώθηκε από περίπου 1 εκατομμύριο σε λιγότερες από 480.000 μονάδες κατά την περίοδο 2004-2024, ανέφερε το συνδικάτο σε έκθεση με τίτλο «Stellantis: η μεγάλη απόδραση».

Στο πλαίσιο της γενικά μειωμένης ζήτησης για καινούργια αυτοκίνητα, η Stellantis έχασε σταθερά μερίδιο αγοράς τόσο στην Ιταλία όσο και στην Ευρώπη, μειώνοντας το μερίδιό της κάτω από το 30% στην Ιταλία πέρυσι, από περισσότερο από 35% δύο χρόνια πριν, ανέφερε το συνδικάτο.

Η Stellantis δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλια, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει δεσμευτεί να αναβιώσει την παραγωγή στην Ιταλία με την υβριδική έκδοση του Fiat 500 city car, η οποία πρόκειται να κυκλοφορήσει στην αγορά αργότερα φέτος, ξεκινώντας από το ιστορικό εργοστάσιο του Mirafiori στο Τορίνο, την πατρίδα της Fiat.

Η Stellantis αναστέλλει την παραγωγή σε δύο ευρωπαϊκά εργοστάσια λόγω χαμηλής ζήτησης. Η Stellantis, ιδιοκτήτρια των Peugeot, Citroen, Fiat, Chrysler και άλλων μαρκών, ανακοίνωσε σχέδια για παύση της παραγωγής σε δύο από τα ευρωπαϊκά της εργοστάσια - στο Poissy της Γαλλίας και στο Pomigliano της Ιταλίας - επικαλούμενη την ασθενή ζήτηση της αγοράς στην Ευρώπη. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα τεθούν σε προσωρινή άδεια. Επιπλέον, ο ΟΟΣΑ αναφέρει ότι η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη αντέχει καλύτερα από το αναμενόμενο προς το παρόν, αλλά προειδοποιεί ότι ο πλήρης αντίκτυπος των υψηλότερων δασμών των ΗΠΑ εξακολουθεί να εκδηλώνεται.