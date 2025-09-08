Το Suzuki Swift έφθασε τις 10 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως

0

Το ορόσημο επιτεύχθηκε σε 20 χρόνια και 8 μήνες μετά την πρώτη του κυκλοφορία

Η Suzuki ανακοίνωσε ότι το Swift έχει επιτύχει συνολικές παγκόσμιες πωλήσεις 10 εκατομμυρίων μονάδων έως τον Ιούλιο του 2025. Αυτό το ορόσημο επιτεύχθηκε σε 20 χρόνια και 8 μήνες μετά την πρώτη του κυκλοφορία τον Νοέμβριο του 2004 στην Ιαπωνία.

Το μοντέλο άλλαξε τη φιλοσοφία κατασκευής αυτοκινήτων της Suzuki. Από την κυκλοφορία του το 2004 ως ένα παγκόσμιο στρατηγικό αυτοκίνητο έχει κερδίσει βραβεία Αυτοκινήτου της Χρονιάς στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες ανά τον κόσμο. Αποτελεί ένα μοντέλο-σημείο αναφοράς, που εκτιμάται από πολλούς πελάτες.

Έχει παραχθεί σε χώρες όπως η Ιαπωνία, η Ουγγαρία, η Ινδία, η Κίνα, το Πακιστάν και η Γκάνα και έχει πουληθεί σε περισσότερες από 170 χώρες και περιοχές, συμπεριλαμβανομένων της Ιαπωνίας, της Ινδίας και της Ευρώπης. Από τα 10 εκατομμύρια αυτοκίνητα που έχουν πουληθεί παγκοσμίως, το 60% ήταν στην Ινδία, το 14% στην Ευρώπη, το 8% στην Ιαπωνία και το 18% σε άλλες χώρες.