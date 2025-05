Αποκαλυπτήρια στην Αθήνα για το ολοκαίνουργιο BYD Dolphin Surf

0

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα η επίσημη παρουσίαση του ολοκαίνουργιου BYD Dolphin Surf.

Πρόκειται για το μικρότερο μοντέλο της εταιρείας και το πιο προσιτό. Με σπορ εμφάνιση, παιχνιδιάρικο χαρακτήρα και πρακτική καμπίνα έχει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για να πετύχει μεγάλο ποσοστό πωλήσεων. Τον περασμένο μήνα η κριτική επιτροπή κορυφαίων δημοσιογράφων αυτοκινήτου ανέδειξε τις εκδόσεις του μοντέλου για την παγκόσμια αγορά, ως World Urban Car of the Year, στα βραβεία World Car of the Year. Με μήκος 3.99μ.,πλάτος 1.72μ. και ύψος 1.59μ., διαθέτει τις σωστές διαστάσεις, αλλά και την απαιτούμενη ευελιξία για οδήγηση σε στενούς αστικούς δρόμους και στάθμευση σε περιορισμένους χώρους. Ωστόσο, η έξυπνη αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής e-Platform 3.0 προσφέρει χώρους επιβατών και αποσκευών, που μπορούν να συγκριθούν με εκείνους μοντέλων μεγαλύτερης κατηγορίας.

Διαθέτει μία χαρακτηριστική σχεδίαση που το κάνει να ξεχωρίζει, συνδυάζοντας τη λειτουργικότητα με έναν σπορ και ευχάριστο χαρακτήρα. Οι καμπύλες πλευρικές επιφάνειες διαμορφώνουν μία εξαιρετικά ευρύχωρη καμπίνα για τα δεδομένα της κατηγορίας και μία φαρδιά ανερχόμενη γραμμή στο πλάι προσδίδει μια δυναμική εμφάνιση. Η κολόνα C ενσωματώνει ένα στοιχείο τύπου dot-matrix εμπνευσμένο από τους κρυστάλλους πάγου.

Στο εμπρός μέρος, οι προβολείς διακρίνονται για τις καθαρές, ζωηρές γραμμές τους, ενώ το εσωτερικό τους περιλαμβάνει έξι λοξές φωτεινές λωρίδες. Το πίσω μέρος ενσωματώνει την αεροτομή που επιμηκύνει τη γραμμή της οροφής, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ροής του αέρα και της αεροδυναμικής απόδοσης. Την εικόνα ολοκληρώνει μια φωτεινή λωρίδα πλήρους πλάτους που ενισχύει την αίσθηση πλάτους και ενώνει τα δύο φωτιστικά σώματα.

Το Dolphin Surf διατίθενται se δύο εκδόσεις Blade Battery. Η πρώτη έχει χωρητικότητα 30kWh (Active) και η δεύτερη 43,2kWh (Boost και Comfort). Με την μικρή μπαταρία η αυτονομία μέσα στην πόλη μπορεί να φθάσει τα 357 χιλιόμετρα και με την μεγάλη τα 460 χιλιόμετρα. Η βασική έκδοση, Active συνδυάζει τη μπαταρία των 30kWh με έναν κινητήρα με απόδοση 89 ίππων, εξασφαλίζοντας επιτάχυνση 0-100χλμ/ώρα σε 11,1 δευτερόλεπτα.

Η Boost είναι η έκδοση με τη μεγαλύτερη αυτονομία, υιοθετώντας τον ίδιο κινητήρα αλλά σε συνδυασμό με την Blade Battery χωρητικότητας 43,2kWh (0-100 χλμ/ώρα σε 12,1 δευτερόλεπτα). Η κορυφαία έκδοση Comfort προσφέρει τη μεγαλύτερη μπαταρία σε συνδυασμό με τον πιο ισχυρό κινητήρα της κατηγορίας του μοντέλου (115kW/157ίπποι, 220Nm), μειώνοντας τον χρόνο που απαιτείται για την επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα σε 9,1 δευτερόλεπτα. Η τριφασική φόρτιση AC 11kW είναι στάνταρ σε όλη τη γκάμα, προσφέροντας επαναφόρτιση της μπαταρίας από 0% σε 100% σε τρεισήμισι (Active) ή πέντε ώρες (Boost και Comfort).

Η σχεδίαση του εσωτερικού συνδυάζει τον παιχνιδιάρικο και ενθουσιώδη χαρακτήρα με τη λειτουργικότητα. Το ταμπλό ενσωματώνει την οθόνη του συστήματος infotainment που ανήκει στον βασικό εξοπλισμό. Τα μπροστινά σπορ καθίσματα έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν άνεση στο ταξίδι και υποστήριξη σε δρόμους με στροφές. Η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών φθάνει τα 308 λίτρα, που με την αναδίπλωση των καθισμάτων μπορεί να φθάσει τα 1.037 λίτρα. Η εν λόγω ευελιξία ενισχύεται περαιτέρω από τους συνολικά 20 αποθηκευτικούς χώρους οι οποίοι βρίσκονται διάσπαρτοι σε όλο το όχημα, συμπεριλαμβανομένων των ποτηροθηκών ανάμεσα στα μπροστινά καθίσματα και του πρακτικού χώρου κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών που αποδεικνύεται ιδανικός για την αποθήκευση των καλωδίων φόρτισης, μακριά από τον κύριο χώρο αποσκευών.

Όλες οι εκδόσεις του μοντέλου είναι εξοπλισμένες με την χαρακτηριστική περιστρεφόμενη οθόνη αφής των 10,1 ιντσών της BYD, η οποία ενσωματώνει τη νέα διεπαφή χρήστη της μάρκας (συμπεριλαμβανομένης μιας μόνιμης γραμμής εξατομικεύσιμων συντομεύσεων καθώς και της τεχνολογίας ελέγχου λειτουργιών μέσω κινήσεων των τριών δακτύλων για τη ρύθμιση της θέρμανσης και του εξαερισμού), καθώς και συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto. Διαθέτει επίσης διαισθητικό φωνητικό έλεγχο μέσω της εντολής «Hi BYD», που επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε πολλές βασικές λειτουργίες χωρίς να απομακρύνουν τα χέρια τους από το τιμόνι.

Ακόμα και η βασική έκδοση (Active) περιλαμβάνει στάνταρ σύστημα infotainment με περιστρεφόμενη οθόνη αφής 10,1 ιντσών, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και κάμερα οπισθοπορείας, φώτα ημέρας LED, δυνατότητα V2L (vehicle-to-load), σύστημα NFC για είσοδο και εκκίνηση χωρίς κλειδί, προσαρμοζόμενο cruise control, κλιματισμό, καθίσματα από vegan δέρμα και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους εξωτερικούς καθρέπτες. Το ζωηρό μεταλλικό χρώμα λανσαρίσματος, LimeGreen, είναι επίσης στάνταρ. Η τιμή της βασικής έκδοσης με την μπαταρία των 30 kWh στοιχίζει 20.790 ευρώ (15.760 ευρώ με την επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3»).