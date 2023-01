Ράλι Μόντε Κάρλο: Βίντεο από Έλληνα οδηγό κατέγραψε ζευγάρι να ερωτοτροπεί στην άκρη του δρόμου

Σάλο έχει προκαλέσει ένα βίντεο από ζευγάρι που έκανε σεξ σε έναν λόφο μπροστά στο δρόμο κατά τη διάρκεια του αγώνα WRC στο Μόντε Κάρλο. Το σκηνικό καταγράφηκε στην κάμερα και έγινε viral μετά τη δημοσιοποίηση του.

Οι ερωτοτροπίες καταγράφηκαν από την κάμερα του έμπειρου Έλληνα οδηγού Ιορδάνη Σερδερίδη.

Το ζευγάρι δεν έδειξε να ενοχλείται ιδιαίτερα παρά το γεγονός ότι η πράξη τους προβλήθηκε σε ζωντανή ροή στον ιστότοπο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι, ενώ υπήρχαν και θεατές που παρακολουθούσαν το σεξ σόου, με έναν άντρα που φορούσε μπλε μπουφάν να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το ζευγάρι.

Για κακή τους τύχη, οι προσωπικές στιγμές τους, καταγράφηκαν στην κάμερα του οδηγού με το βίντεο να έχει πάνω από μισό εκατομμύριο προβολές.

Et comme chaque année, on a droit à la pleine lune !

Enfin, là on a Kevin qui grimpe la Cindy ! pic.twitter.com/WJZQnZUbQE

— Gazou (@paddock_inside) January 19, 2023