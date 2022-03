Το ξεχωριστό και αυτόνομο Kia e-Soul 64 kWh 204 PS Platinum

0

Πρόκειται για την 3η γενιά του μοντέλου

Σε μια εποχή όπου όλες οι εταιρίες διαφημίζουν στο πελατειακό τους κοινό την εξατομίκευση, υπάρχουν ελάχιστα μοντέλα τα οποία είναι εκ κατασκευής εξατομικευμένα.

Ένα από αυτά είναι το Soul της Kia, η 3η γενιά του οποίου παραμένει ξεχωριστή αισθητικά, τόσο ώστε τελικά να απευθύνεται σε μικρότερο κοινό, όπως άλλωστε όλα τα «δακτυλοδεικτούμενα» σχήματα των οικονομικά προσιτών μοντέλων.

Το εκκεντρικό μοντέλο παρουσιάστηκε το 2009 και η 3η γενιά που οδηγήσαμε για τις ανάγκες αυτής της δοκιμής, μπήκε στην πρίζα με την λέξη Soul (έρχεται στην Ευρώπη αποκλειστικά σε ηλεκτρικές εκδόσεις) να ακολουθεί το πρόθεμα “e” που φανερώνει το αμιγώς ηλεκτρικό κινητήριο σύστημά του.

Σχεδίαση – Χώροι

Το e-Soul που, είναι χτισμένο πάνω σε μια νέα πιο άκαμπτη (κατά 24,7% από την προηγούμενη) πλατφόρμα, όντας μεγαλύτερο κατά 55 χλστ σε μήκος (σύνολο 4.220 χλστ) και κατά 30 χλστ σε μεταξόνιο (σύνολο 2.600 χλστ). Επίσης, το πλάτος φτάνει στα 1.820 χλστ, το ύψος 1.605 χλστ και η απόσταση από το έδαφος (σχετικά χαμηλή για crossover) είναι 153 χλστ.

Το με αναμφίβολη προσωπικότητα αμάξωμα ξεχωρίζει στην ηλεκτρική του έκδοση από την κλειστή εμπρός μάσκα και τα μεγάλα πίσω φώτα που «αγκαλιάζουν» την κάθετη ουρά.

Η καμπίνα φιλοξενεί άνετα 4 ενήλικες με άφθονο χώρο για τους εμπρός, ενώ πίσω αν υπάρξει τρίτος επιβάτης πρέπει να γίνουν σημαντικές παραχωρήσεις. Ο χώρος αποσκευών με την μεγάλη πόρτα που διευκολύνει την φόρτωση είναι σχετικά μικρός (332 λίτρα), παρά το ότι δεν διαθέτει ρεζέρβα, αλλά μπορεί να φτάσει στα 1.339 λίτρα με δίπλωμα των πίσω καθισμάτων. Επίσης, έχει κανονικό σχήμα, διπλό πάτωμα, τέσσερις γάντζους στήριξης και πρίζα φόρτισης 12V. Παράλληλα υπάρχουν πολλές θέσεις για μικροαντικείμενα τόσο για τους εμπρός όσο και για τους πίσω επιβάτες.

Το cool εσωτερικό με στρογγυλεμένες επιφάνειες, είναι σαφώς νεανικό, με ποιοτικά υλικά και χωρίς ψεγάδια συναρμογή. Οι φωτιζόμενες ανάγλυφες επιφάνειες στις πόρτες και το φωτιζόμενο περίγραμμα των ηχείων, δημιουργούν ευχάριστη ατμόσφαιρα για τους επιβάτες, ενώ πίσω από το πολυλειτουργικό τιμόνι βρίσκεται ο ψηφιακός πίνακας οργάνων με οθόνη 7 ιντσών. Στο κέντρο του ταμπλό κυριαρχεί η οθόνη 10,25" του νέου infotainment UVO Connect. Για τις περιφερειακές λειτουργίες υπάρχουν πολλά εύχρηστα και ποιοτικά πλήκτρα. Στην βάση της κεντρικής κονσόλας δεσπόζει ο περιστροφικός επιλογέας του κιβωτίου σταθερής σχέσης. Υπάρχουν όμως και paddles πίσω από το τιμόνι, που όμως σχετίζονται με την ανάκτηση ενέργειας της οποίας η ρύθμιση φαίνεται στο ευανάγνωστο αλλά χωρίς δυνατότητα διαμόρφωσης ψηφιακό καντράν.

Το e-Soul διαθέτει όλα τα σύγχρονα συστήματα στοιχεία συνδεσιμότητας και επικοινωνίας, όπως Apple Car Play, Android Auto, αλλά και το Live Connected Services που συνεργάζεται με την TomTom (οι χάρτες ενημερώνοντας συνεχώς για 7 χρόνια, κρατώντας το σύστημα πάντα up to date). Επιπλέον, διαθέτει τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας που έχουν τα νέα μοντέλα της Kia, αλλά και πλούσιο εξοπλισμό. Ο τελευταίος μεταξύ άλλων περιλαμβάνει έξι αερόσακους, σύστημα αποφυγής σύγκρουσης και αποφυγής πεζών - ποδηλάτων, Lane Following Assist, Lane Keeping Assist, Full LED φώτα, σύστημα πλοήγησης, κάμερα οπισθοπορείας με αισθητήρες παρκαρίσματος, Smart Cruise Control, ηλεκτρονικό χειρόφρενο με λειτουργία Auto Hold, αυτόματο κλιματισμό και αλουμινένιες ζάντες διαμέτρου 17 ιντσών.

Ηλεκτροκινητήρας 204 ίππων

Το αυτοκίνητο της δοκιμής μας είναι η έκδοση Long Range, με ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει 204 ίππους, αντλώντας ενέργεια από μπαταρία με ωφέλιμη χωρητικότητα 64 kWh. Η μπαταρία βρίσκεται τοποθετημένη κατά μήκος του δαπέδου, με την ενεργειακή της πυκνότητα βελτιωμένη κατά 25% σε σχέση με το παρελθόν (από 200 Wh/κιλό αυξήθηκε στα 250 Wh/κιλό). Η αναβάθμιση αυτή έδωσε στους μηχανικούς την δυνατότητα να διατηρήσουν το μέγεθος της μπαταρίας ίδιο με το παρελθόν αυξάνοντας ταυτόχρονα την αποθήκευση ενέργειας στον ίδιο όγκο κυψελών.

Έτσι, σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP, η μέγιστη αυτονομία στον μικτό κύκλο με πλήρη φόρτιση που δίνει η μεγάλη μπαταρία των 457 κιλών, φτάνει στα 452 χλμ, μια τιμή που βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτή των 435 χιλιομέτρων που διαπιστώσαμε εμείς σε μικτές διαδρομές κατά τη διάρκεια της δοκιμής μας. Μάλιστα σε αποκλειστική κίνηση εντός του αστικού ιστού, η κατανάλωση ενέργειας πέφτει εύκολα κοντά στις 11KWh/100 χλμ, τιμή που σημαίνει αυτονομία κοντά στα 600 χλμ, γεγονός που κάνει πλέον ρεαλιστική την χρήση του αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου.

Ο οδηγός έχει στην διάθεσή του τέσσερα προγράμματα λειτουργίας (Eco, Eco+, Normal και Sport) που διαφοροποιούν την απόκριση στο γκάζι, την αίσθηση του τιμονιού και την αποδιδόμενη ισχύ. Επίσης, έχει (μέσω των paddles) να επιλέξει ανάμεσα σε 3 διαφορετικές βαθμίδες ανάκτησης της ενέργειας. Διαθέσιμη είναι η και λειτουργία Auto, στην οποία το όχημα συνεργάζεται με τα ραντάρ και το έξυπνο cruise control επιλέγοντας μόνο του το βαθμό επιβράδυνσης, ανάλογα με τις συνθήκες. Πρόκειται για μια μέθοδο που σε αστικό περιβάλλον συμβάλλει στη μέγιστη δυνατή ανάκτηση κινητικής ενέργειας, βγάζοντας από τον λαιμό του οδηγού την «θηλιά» της περιορισμένης αυτονομίας.

Όμως, το e-Soul διαθέτει και «έξυπνες» λειτουργίες, όπως ο κλιματισμός μόνο για την θέση του οδηγού (με επιλογή του ιδίου) και η αξιοποίηση της θερμότητας που απάγεται από την μπαταρία για την θέρμανση της καμπίνας.

Η φόρτιση της μπαταρίας απαιτεί 29 ώρες σε κοινή οικιακή πρίζα, 9,5 ώρες σε wallbox με ισχύ 7,2 kW και μόνο 54 λεπτά για την αναπλήρωση από 20% στο 80% της μέγιστης χωρητικότητας σε ταχυφορτιστή DC των 100 kW.

Όσον αφορά τις επιδόσεις, ο ηλεκτροκινητήρας των 204 ίππων με 395 Nm ροπής αποδεικνύεται υπέρ αρκετός για τα 1.757 κιλά βάρους του αμαξώματος. Έτσι σε συνδυασμό με το μονής σχέσης κιβώτιο που μεταφέρει την κίνηση στους εμπρός τροχούς, επιταχύνει το e-Soul από στάση στα 100 χλμ/ώρα μέσα σε μόλις 7,9΄΄ και το φτάνει σε τελική ταχύτητα 167 χλμ/ώρα που στο ταχύμετρο πολλές φορές ξεπερνά (σε ίσιωμα) τα 170 χλμ. Σημειώνουμε ότι, η αμεσότητα στην πίεση του πεντάλ είναι εντυπωσιακή και διατηρείται με την ίδια ένταση έως και τα περίπου 130 χλμ./ώρα. Εξαίρεση η επιλογή προφίλ Eco+, όπου ο κλιματισμός απενεργοποιείται και η τελική περιορίζεται στα 90 χλμ./ώρα.

Από την θέση του οδηγού

Στην όρθια και ψηλά τοποθετημένη θέση οδήγησης θα βολευτεί σχεδόν κάθε σωματότυπος, με εύκολη πρόσβαση στα χειριστήρια και ορατότητα που περιορίζεται μόνο πίσω από τις φαρδιές κολόνες. Η νέα ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων πίσω (αντί ημιάκαμπτου άξονα), δίνει στο βαρύ ηλεκτρικό όχημα αξιόλογη οδική συμπεριφορά, ενώ η σφιχτή αλλά όχι κουραστική ανάρτηση, περιορίζει τις κλίσεις και συμβάλλει στην προβλέψιμη και ασφαλή οδική συμπεριφορά. Το e-Soul δεν θα ξαφνιάσει τον οδηγό του, ενώ το σαφές και πολύστροφο τιμόνι δεν αντιδρά στις τάσεις σπιναρίσματος, καθώς τα ηλεκτρονικά συστήματα επεμβαίνουν έγκαιρα και διακριτικά.

Η βελτίωση της ανάρτησης περιορίζει τους θορύβους και τις αναταράξεις του πίσω μέρους στις ανωμαλίες των δρόμων, ενώ το χαμηλό κέντρο βάρους, ενισχύει την καλή οδική συμπεριφορά. Με όλα αυτά το e-Soul είναι ένα ιδιαίτερα ευχάριστο οδηγικά όχημα, που κινείται σχεδόν αθόρυβα, με εντυπωσιακή σβελτάδα και μεγάλη ευελιξία, προσφέροντας ταυτόχρονα οδηγική ευχαρίστηση χωρίς αυτό να σημαίνει πως διαθέτει σπορτίφ συμπεριφορά.

Δια ταύτα

Οι Κορεάτες κατάφεραν και πάλι να κλονίσουν τις ηλεκτροσκεπτικιστικές μας διαθέσεις. Μαζί με το Hyundai Kona Electric και το Kia e-Niro απαλλάσσει από τον βραχνά της μειωμένης αυτονομίας, καθώς συμπεριφέρεται σαν ένα αντίστοιχο όχημα με θερμικό κινητήρα, ενώ η υποσχόμενη από τον κατασκευαστή αυτονομία είναι ειλικρινής, σε αντίθεση ότι έχουμε συνηθίσει τόσο σε ηλεκτρικά όσο και σε μοντέλα με θερμικούς κινητήρες.

Συνεπώς, το μόνο που προβληματίζει είναι το value for money, καθώς ακόμα και με την επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά» η τιμή πλησιάζει τα 40.000 ευρώ (38.990 €) ποσό με το οποίο αγοράζει κανείς δυο συμβατικά Β-SUV, δηλαδή μοντέλα της κατηγορίας που ανήκει το e-Soul.

Υπέρ

Ποιότητα κατασκευής

Ιδιαίτερο σχήμα – Ευχάριστο εσωτερικό

Κινητήρας

Επιδόσεις

Αυτονομία

Σύστημα ανάκτησης

Φρένα

Κατά

Τιμή

Χώρος αποσκευών

Έλλειψη ρεζέρβας

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κατηγορία: 5θυρο, 5θέσιο, SUV/Crossover

Διαστάσεις: 4.195×1.800×1.605 χλστ

Μεταξόνιο: 2.600 χλστ

Χώρος αποσκευών: 332 – 1339 λτ

Βάρος: 1757 κιλά

Ύψος από έδαφος: 153 χλστ

Κινητήρας: Ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη

Ισχύς: 204 ίπποι/3.800-8.000 σαλ

Ροπή (Nm/σαλ): 395/0-3.600

Μπαταρία: Ιόντων λιθίου 64 KWh (356V-180Ah)

Βάρος μπαταριών: 457 κιλά

Μετάδοση: Στους εμπρός τροχούς

Κιβώτιο ταχυτήτων: Μειωτήρας μονής ταχύτητας

Ανάρτηση: Εμπρός Γόνατα McPherson / Πίσω Πολλαπλών Συνδέσμων

Τροχοί: 215/55/17

Φρένα: Εμπρός Αεριζόμενοι Δίσκοι / Πίσω Δίσκοι

Σύστημα διεύθυνσης: ηλεκτρική υποβοήθηση με το μοτέρ στην κρεμαγιέρα

Κύκλος στροφής: 10,6 μ.

Επιτάχυνση 0-100 (χλμ/ώρα): 7,9΄΄

Τελική ταχύτητα: 167 χλμ/ώρα

Ηλεκτρική αυτονομία (δοκιμής): 430 χλμ

Κατανάλωση ενέργειας (δοκιμής): 14,7 kWh/100 χλμ

Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας: 0 – 100% (2.3 kW) σε 29 ώρες, 0-100 (wallbox 7,2 KW) σε 9 ώρες, 35 λεπτά, και 20 – 80% (100 kW) 54 λεπτά

Εγγύηση μπαταρίας: 8ετής ή 160.000 χλμ

Τιμή: από 43.990 € (περίπου 38.990 € με την κρατική επιδότηση)

Εγγύηση: 7ετής έως 150.000 χιλιόμετρα

Νίκος Τσάδαρης