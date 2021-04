«Επέλαση» στην Κίνα από την Dongfeng Peugeot

0

Τα κινέζικα Peugeot για την ασιατική χώρα

Η Dongfeng Peugeot υιοθετεί το νέο σήμα με το Λιοντάρι και παρουσιάζει τη νέα της στρατηγική που την τοποθετεί ως μάρκα εμπιστοσύνης, με προϊόντα σε design Peugeot φτιαγμένα για την Κίνα και τους πελάτες της Κίνας.

Η νέα γκάμα των 4008, 4008 PHEV και 5008 SUV παρουσιάζεται με τιμές από 169.700 έως 263.700 γουάν (21.710 έως 33.740€). Τα νέα αυτά ‘French Chic’ SUV ξεχωρίζουν σε τέσσερεις βασικούς τομείς: design, ποιότητα, δυναμισμός και συνδεσιμότητα. Οι υπηρεσίες και οι διαθέσιμες επιλογές ικανοποιούν τις προσδοκίες των Κινέζων πελατών.

Η Dongfeng Peugeot ενισχύει την εμπιστοσύνη του πελάτη της μάρκας αναβαθμίζοντας τον τομέα της οδικής βοήθειας, της συντήρησης και των παρεχόμενων εγγυήσεων μέσω των Πέντε Υποσχέσεων Φροντίδας (Five Care Promises) και των Τεσσάρων δεσμεύσεων Πρόσθετης Εγγύησης (Four Guarantees Plus).

Από τις 19 έως τις 28 Απριλίου, οι επισκέπτες της Διεθνούς Έκθεσης Αυτοκινήτου της Σαγκάης του 2021, θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν ολόκληρη τη γκάμα της Κινέζικης Peugeot, καθώς εκτός από τα προαναφερόμενα μοντέλα, έντονη θα είναι η παρουσία της εξηλεκτρισμένων μοντέλων της γκάμας όπως είναι το e-2008 SUV, το νέο 4008 PHEV 4WD SUV και το 508 L PHEV saloon.

To2021 σηματοδοτεί το 17ο χρόνο δραστηριοποίησης της Dongfeng Peugeot στην Κινεζική αγορά. Με βάση τις αρχές της Yuan+στρατηγικής της, η εταιρεία προσαρμόζεται στις τάσεις της αγοράς οικοδομώντας την εικόνα μίας "Μάρκας Designer" η οποία εδραιώνεται στη συνείδηση των Κινέζων πελατών. Θα προσφέρει ένα ψηφιακό οικοσύστημα το οποίο θα τους παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μετακίνησης, που υπόσχεται 100% ικανοποίηση σε τομείς όπως η συντήρηση, οι υπηρεσίες, η ποιότητα και οι εγγυήσεις.

Η Κινέζικη εταιρία θα παρουσιάσει τη νέα της ταυτότητα σε συνδυασμό με αυτές τις νέες υπηρεσίες μετακίνησης. Το νέο σήμα θα επικοινωνηθεί σε όλο το δίκτυο και θα παρουσιαστεί στα αυτοκίνητα. Η μάρκα σχεδιάζει να ανακαινίσει 40 σημεία πώλησης το 2021 και ολόκληρο το δίκτυό της τα επόμενα τρία χρόνια, ενώ το πρώτο αυτοκίνητό της με το νέο λογότυπο θα κυκλοφορήσει το 2022.

Η νέα οικογένεια των SUV της Γαλλικής μάρκας που κατασκευάζονται στην Κίνα χρησιμοποιούν τους σχεδιαστικούς κώδικες των ευρωπαϊκών εκδόσεων GT. Η μάσκα τους διαθέτει οριζόντιο μοτίβο που συνδυάζεται εντυπωσιακά με τα πλευρικά μέρη του αυτοκινήτου. Τα κάθετα φώτα LED σε μορφή κυνόδοντα και τα πίσω φώτα με τους τρείς όνυχες, τονίζουν την προσωπικότητά τους. Η σιλουέτα τους συνδυάζει την κομψότητα, το δυναμισμό και τη χάρη ενός αιλουροειδούς.

Στο εσωτερικό, το i-Cockpit έχει τροποποιηθεί έτσι ώστε να παραμένει το σημείο αναφοράς της κατηγορίας C-SUV για την αγορά της Κίνας. Η νέα HD κεντρική οθόνη αφής των 10 ιντσών συνδυάζεται αισθητικά με τους διακόπτες αεροπορικού τύπου. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων με την οθόνη των 12.3 ιντσών συνδυάζεται με το τιμόνι μικρής διαμέτρου, ενώ το αυτόματο κιβώτιο ΕΑΤ8 της Aisin αναβαθμίζει την οδηγική εμπειρία.

Το νέο 4008 French Chic SUV απευθύνεται στους νέους πελάτες κατοίκους των πόλεων. Οι τιμές του κυμαίνονται από τα169.700 γουάν (21.710€) έως τα 233.700 γουάν (29.900€). Το νέο 4008 PHEV 4WD SUV απευθύνεται στους λάτρεις των εξηλεκτρισμένων εκδόσεων που αναζητούν υψηλές επιδόσεις και οικονομία.

Το Plug-In Υβριδικό σύστημα κίνησης με το βενζινοκινητήρα αποδίδει 300 ίππους. Οι τιμές του κυμαίνονται από τα 249.700 γουάν (31.950€) έως τα 259.700 γουάν (33 230€). Το νέο 5008 SUV είναι η ναυαρχίδα της νέας σειράς French Chic των SUV, προσφέρει μεγάλους χώρους, ευκολία διαμόρφωσης του εσωτερικού του και design που αντανακλά την ποιότητα. Οι τιμές του κυμαίνονται από τα 187.700 γουάν (24.010€) έως τα 263.700 γουάν (33.740€).

Νίκος Τσάδαρης